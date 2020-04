Is er koffie na corona?

Hou me vast. Blijf bij me. Ik hoor bij jou. Als de teksten op de papieren kantoorkoffiebekertjes van Douwe Egberts íets uitstralen, dan is het: ‘dichtbij’ en ‘samen’. Is dat de boodschap die je je werknemers wil meegeven als zij straks in de anderhalvemetersamenleving terugkeren op kantoor? Hoewel hij tal van voorbehouden maakte, sloot premier Rutte in zijn laatste persconferentie niet uit dat na 28 april weer voorzichtig aan de vertrouwde werkomgeving gedacht mag worden. En dus ook aan de vertrouwde kantoorkoffie.

De praktische uitvoering zal veel vragen oproepen, zei hij ook. Bijvoorbeeld: hoe gaat dat bij de koffieautomaat? Die heeft op z’n minst een fors imagoprobleem nu die in de beeldvorming is getransformeerd van warme, informele ontmoetingsplek tot een kille, levensbedreigende infectiehaard. De vrouwelijke collega die al jaren haar eigen thermoskan met groene thee meebracht, blijkt met terugwerkende kracht een ziener.

En dan dus die teksten op de papieren bekertjes die DE per 2.000 stuks voor 89,65 euro bij de koffiemachine levert. Natuurlijk slaan de woorden ‘Hou me vast’ allereerst op het bekertje zelf, maar de boodschap is gemakkelijk mis te verstaan. Dat was ook ongetwijfeld de bedoeling van het reclamebureau.

‘Wat was je mooiste moment op Zoom?’ zal niet lang meer op zich laten wachten

De levensvragen die DE-dochter Pickwick op het labeltje van theezakjes afdrukt (de zogenoemde teatopics) zijn in ieder geval wél coronabestendig. Sommige vragen lijken zelfs gemaakt voor deze tijd: ‘Als je alle tijd van de wereld had, wat zou je dan willen doen?’ Of: ‘In welk tijdperk zou je willen leven?’ ‘Zou je liever het verleden veranderen of de toekomst zien?’ Ook relevanter dan ooit: ‘Waar zou je tien minuten gratis willen winkelen?’ (Ervan uitgaande dat gratis winkelen betekent: in je eentje in een verder lege winkel.)

Lees ook de column van Japke-D. Bouma over de teksten op koffiebekertjes ‘Hou je kop, koffiebekertje!’

Wat de theevragen ook coronabestendig maakt is dat ze steeds aangepast worden. Theedrinkers kunnen immers suggesties naar Pickwick sturen. ‘Wat was je mooiste moment op Zoom?’ zal niet lang meer op zich laten wachten.

Hoewel het voor de hand ligt lacherig te doen over koffiebekertjes die je op je gevoelsleven aanspreken, blijken ze, eigenlijk net als slappe automatenkoffie, een verleden te symboliseren waarnaar sommigen nu hartstochtelijk terugverlangen. Er zijn – althans in dit bedrijf – voorbeelden bekend van collega’s die stiekem een stapeltje in hun tas lieten glijden toen ze snel iets kwamen ophalen op kantoor. Zodat ze thuis bij hun Nespresso-machine, alleen met de poes, toch nog een beetje kantoortje kunnen spelen.

Maar hoe maken we de koffiebekertjes anderhalvemetersamenleving-bestendig? Omdat de Achterpagina graag meedenkt, ziet u hierboven al drie alternatieven. Gratis tip voor Douwe Egberts dat, overigens, niet tijdig beschikbaar was voor inhoudelijk commentaar.

Heeft u een beter idee? Stuur uw tekst, van maximaal 20 tekens naar achterpagina@nrc.nl. Wij publiceren een top vijf.

NRC Slim Leven Stukken die je helpen om je leven fijner en je carrière beter te maken Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 17 april 2020