In Italië zijn er inmiddels 121 artsen en dertig verplegers overleden, bijna allemaal aan het virus. Hoewel er geen nijpende tekorten meer zijn aan beschermend materiaal en hoewel de afgetrainde beroepssoldaten aan het front beter dan wie ook weten wat de risico’s zijn en hoe zij zichzelf moeten beschermen tegen het gevaar van besmetting, blijft het aantal gesneuvelden in hun gelederen toenemen.

Maar de ziekenhuizen beginnen de controle te herwinnen. Er zijn meer patiënten die het ziekenhuis verlaten in taxi’s of lijkwagens dan er nieuwe patiënten binnenkomen. Misschien kan men zelfs langzamerhand beginnen na te denken over al die andere patiënten met andere, ouderwetse ziekten, die nu niet geholpen kunnen worden. Maar niemand weet hoe dat moet. Alle ziekenhuizen van het land zijn volledig omgevormd tot noodhospitalen voor het virus, waar het besmettingsgevaar voor virusvrije patiënten onacceptabel zou zijn.

Politici speculeren openlijk over het heropenen van winkels en fabrieken, maar ik vind het moeilijk voorstelbaar dat de normaliteit druppelsgewijs weer op gewone mensen wordt losgelaten terwijl de professionals in de ziekenhuizen geen idee hebben van de route naar een verantwoorde hervatting van hun oude werkzaamheden.

Tegengestelde angsten strijden om voorrang. De angst voor faillissement worstelt met de angst voor de dood. Iedereen is bang dat dit allemaal te lang gaat duren en dat het niet lang genoeg zal blijken.

Een verpleegster van het ziekenhuis San Gerardo in Monza heeft zelfmoord gepleegd. Haar naam was Daniela Trezzi. Wekenlang had ze gewerkt op de intensive care in een van de zwaarst getroffen gebieden van Italië. Mensen waren gestorven onder haar handen. Ze was de uitputting nabij en toen kreeg ze zelf symptomen. De test was positief. Ze kon de gedachte niet verdragen dat zij misschien patiënten had besmet en is uit het raam van het ziekenhuis gesprongen. Ze was 34 jaar oud.

