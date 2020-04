Grote klap in haven komt nog – verwachtingen ‘opvallend negatief’

De echte klap moet nog komen. De Rotterdamse haven heeft een slecht eerste kwartaal gehad door de coronacrisis, maar het tweede kwartaal wordt pas echt zwaar.

Dat blijkt uit donderdag gepresenteerde cijfers van het Havenbedrijf Rotterdam, beheerder van de haven. In de eerste drie maanden van dit jaar werd 112,4 miljoen ton aan goederen overgeslagen: liefst 9,3 procent minder dan een jaar eerder. Vooral de aan- en afvoer van kolen en olieproducten kelderde, met 42 respectievelijk 36 procent. Het aantal containers dat van of aan boord ging, daalde met 5,7 procent.

In een persgesprek zei Allard Castelein, bestuursvoorzitter van het Havenbedrijf, dat hij voor het tweede kwartaal minstens een verdubbeling van de volumedaling verwacht.

China weer op gang

De productie in China is weer op gang, maar de vraag in Europa is weggevallen. De haven houdt rekening met een daling van 20 tot 30 procent in het tweede kwartaal tegenover een jaar eerder. Door herstel in het derde en vierde kwartaal is afname van de overslag met 10 à 20 procent voor heel 2020 „zeer waarschijnlijk”. Castelein: „Als de crisis langer duurt dan we nu denken, moeten we die verwachting bijstellen.”

Albert Jan Swart, transporteconoom bij ABN Amro, vindt de verwachtingen „opvallend negatief”. „Ik rekende op een daling van 7 procent voor het hele jaar, dus 10 à 20 procent is heel fors.” Volgens hem staat de haven „nog steeds aan het begin van de crisis”. De weggevallen vraag zal de haven de komende maanden parten spelen, zegt Swart. „Omdat we thuiswerken, is er minder vraag naar benzine, omdat vliegtuigen niet vliegen is er minder vraag naar kerosine. Omdat veel winkels dicht zijn, is er minder vraag naar consumptiegoederen.”

Alle geplande investeringen voor dit jaar gaan door

Hij verwacht minder werk voor veel ondernemingen: raffinaderijen, containerterminals, opslag- en distributiebedrijven. „De eerste sector die geraakt wordt, is waarschijnlijk het wegvervoer. Kleine transportbedrijven met tien of twintig vrachtwagens zien de tarieven dalen. Hun aanbod blijft, maar de vraag neemt af.”

Toch is Castelein niet al te somber gestemd. „Het havencomplex draait, goederen gaan de haven in en uit. We zijn geen Schiphol, waar bijna alles is stilgevallen.” Alle geplande investeringen voor dit jaar gaan door, zegt Castelein. Ook die in verduurzaming. „Dat is noodzakelijk voor ons verdienmodel in de toekomst. Stikstof is nu even een probleem, maar we gaan die initiatieven eerder naar voren halen dan uitstellen.” Gaat dat lukken, in crisistijd? „We hebben een goede kaspositie. En: deze crisis is tijdelijk, we gaan terugveren.”