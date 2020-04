De series van week 16: The L Word is terug, Fauda gaat naar Gaza en nucleaire ramp dreigt voor Bosch

The L Word: Generation Q

Herstart van de populaire serie The L Word. Tien jaar later worden de levens van een aantal lesbische vriendinnen weer gevolgd. Veel nieuwe gezichten, maar we zien ook hoe het gaat met oude bekenden. Zo wil Bette (Jennifer Beals) de eerste lesbische burgemeester van Los Angeles worden. Videoland, acht afleveringen.

The Innocence Files

Het Innocence Project onderzoekt gerechtelijke uitspraken en probeert onterecht veroordeelde Amerikanen vrij te krijgen. Het werk van de organisatie staat centraal in een nieuwe docuserie. Elke aflevering gaat over een bijzondere zaak. Netflix, acht afleveringen.

BlackAF

Schrijver en producent Kenya Barris (Black-ish) speelt een uitvergrote versie van zichzelf in een sitcom over zijn gezin. Rashida Jones (Parks and Recreation) speelt zijn vrouw. Netflix, acht afleveringen.

Fauda 3

Een nieuw seizoen van de thrillerserie over een groep Israëlische undercoveragenten. Een deel van het nieuwe seizoen speelt zich af in de Gazastrook. Netflix, acht afleveringen.

Bosch 6

LAPD-rechercheur Hieronymus ‘Harry’ Bosch is terug in het voorlaatste seizoen van de misdaadserie. Na de diefstal van radioactief materiaal moet Bosch een ramp zien te voorkomen. Amazon Prime Video, tien afleveringen.