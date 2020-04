De partijen die nu hun ware gezicht laten zien

Je hebt nu politici die ambtenaren in lege charters de wereld oversturen in de hoop nieuwe mondkapjes te bemachtigen. Je hebt politici die moeten bekijken welke scholen in mei open kunnen. Je hebt politici die nadenken hoe ze KLM overeind kunnen houden – en later misschien Booking.com of HEMA en ontelbare andere bedrijven.

En dan heb je politici die met zichzelf bezig zijn.

Uiteraard nemen zij de pandemie serieus, zeggen zij zelf – en dan moet het waar zijn. Toch hebben ze tijd voor ruzie in eigen kring.

Zo zagen we dat het bij 50Plus weer ouderwets misging. Je kon in NRC lezen over een kort geding en een dreigement met een nieuwe aangifte door erevoorzitter Nagel. In De Telegraaf over een vergadering die stiekem zou zijn opgenomen door partijleider Krol. In de Volkskrant over een mail waarin partijvoorzitter Dales Kamerlid Van Brenk typeerde als ‘matennaaier’ en ‘verrader’.

Duidelijk was dinsdag dat Krol en Dales (die de Kamer in wil) tegenover de andere 50Plus-parlementariërs stonden. Maar woensdagmiddag meldde Krol dat de vrede weer is getekend – en dan moet het waar zijn.

Ook in Denk vechten ze gezellig door. Kuzu stapte op als partijleider na, zei hij, ‘politieke broedermoord’ door partijvoorzitter en collega-Kamerlid Öztürk. De ledenraad en de nieuwe partijleider, Kamerlid Azarkan, willen dat Öztürk opstapt. Dit weigert Öztürk, en zo gaat in coronatijd de ruzie, die de Kamerfractie splijt, gewoon door. Intussen werd bij FVD het Amsterdamse raadslid Van Schijndel uit de fractie verwijderd wegens ‘conflictueus’ en 'solistisch' gedrag.

En het boeiende is: in al deze kwesties draait het om partijen die nieuwe politiek beloven met politici die eerder in een traditionele partij actief waren. Politieke jobhoppers. Gelukzoekers. De ex-factor als verklaring.

Ga maar na. Bij 50Plus hebben Krol en Dales een VVD-verleden; de Kamerleden Van Otterloo, Van Brenk en erevoorzitter Nagel zijn ex-PvdA’er; senator Van Rooijen is ex-CDA’er. Alle drie Denk-kemphanen zijn ex-PvdA’er. Het gedumpte FVD-raadslid Van Schijndel is ex-VVD’er.

Je kunt dit relativeren. Zalm (VVD), ik noem maar iemand, was ex-PvdA’er en in vier kabinetten een gerespecteerde minister van Financiën. En eigenbelang speelt bij elke politicus mee.

Maar het zegt iets over nieuwe politiek, vrees ik, dat de gesneefde politici die deze partijen een nieuwe kans geven, tijdens een diepgaande crisis als deze primair oog voor zichzelf blijken te hebben. Ik wil het niet te groot maken, deze crisis is net begonnen, maar de nieuwe politiek maakt het zijn critici voorlopig belachelijk gemakkelijk.

Tom-Jan Meeus schrijft op deze plek een wisselcolumn met Lotfi El Hamidi.

