De notaris neemt de akte door via Facetime

‘Heden, verscheen voor mij...” Daarmee begint iedere notariële akte, zegt notaris John Roozeboom (50). En dan heb je het probleem meteen al te pakken. „Want wat doe je als mensen niet meer langs kunnen komen?”

Wie bijvoorbeeld een huis wil kopen of een samenlevingscontract wil opstellen, moet volgens de wet naar een notaris om een akte te tekenen. De notaris kan op die manier achterhalen of iemand begrijpt wat er in een akte staat, en er daadwerkelijk mee instemt.

De coronacrisis brengt notarissen zoals John Roozeboom, werkzaam bij Caminada Notarissen in Rijswijk, in lastige situaties. Want juist die vereiste van persoonlijk contact botst met de huidige toestand waarin ontmoetingen juist vermeden moeten worden. Sommige dossiers kunnen prima een paar maanden blijven liggen, maar achter andere zit juist veel haast. Zo krijgt Roozeboom vaker dan vóór de coronacrisis telefoontjes van mensen die een testament willen opstellen. En bij andere zaken spelen praktische problemen op. „Stel je voor: je moet je huis overdragen, maar je zit vast in Nieuw-Zeeland, dus je kunt niet terug om te komen tekenen.”

Een van zijn klanten moest pasgeleden zijn huis overdragen, maar wilde vanwege zijn longziekte met zo min mogelijk mensen in aanraking komen. Een bezoek aan het notariskantoor zat er dus niet in, dacht de man. Toch wel, zo bleek na een telefoontje. „Dan zet u uw auto gewoon voor het raam van ons kantoor, en dan belt u mij als u er bent”, had Roozeboom gezegd. De man vond het een goed idee. Nadat hij zijn legitimatiebewijs had getoond, nam de notaris, die zich achter het raam had geïnstalleerd, telefonisch de hele akte door. Aan het einde moest er nog wel getekend worden. Het raampje aan de bijrijderskant ging even omlaag en de man zette met handschoentjes aan zijn handtekening.

Ook digitale middelen bieden soms uitkomst. Een man die in zelfisolatie zat, tekende een volmacht tijdens een Facetime-gesprek met Roozeboom. Zijn vrouw gooide het document vervolgens bij het notariskantoor in de brievenbus. Zo kon het oprichten van zijn vereniging toch doorgaan. Dit soort situaties worden de komende maanden mogelijk steeds normaler. In een spoedwet waarover de Tweede Kamer deze donderdag stemt, wil minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) regelen dat notarissen audiovisuele communicatiemiddelen mogen gebruiken.

Die hulpmiddelen zijn volgens Roozeboom hard nodig nu coronapatiënten mogelijk in alle haast een testament willen laten opstellen. Zelf heeft hij nog geen klant met het virus gehad, maar mocht dat zo zijn, dan zal hij kijken wat er naast de gebruikelijke weg mogelijk is. „Dan neem ik dat risico. Ik kan moeilijk afwachten, en daarna zeggen: ‘Ach nee, die heeft het niet gered.’”

NRC Vandaag Elke ochtend een uitgebreide update over het coronavirus, een overzicht van onze beste stukken en al het belangrijke andere nieuws Inschrijven