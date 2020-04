Coronalab van Leidse universiteit haalt veel geld op

Ruim 636.000 euro. Zo veel geld heeft de Universiteit Leiden binnen een maand bij donateurs opgehaald via het crowdfundingsproject Wake Up To Corona. Het doel: twee miljoen euro. Daarmee wil de universiteit een tweede laboratorium gereedmaken waarin veilig onderzoek kan worden gedaan naar het nieuwe coronavirus. Naast de crowdfundingsactie stellen ook het LUMC en het Leids Universitair Fonds geld beschikbaar voor het project.

Het reeds opgehaalde bedrag is opvallend hoog voor wetenschappelijk crowdfundingsproject. Op de crowdfundingswebsite Steun Leiden is het verreweg het meest succesvolle project. De meeste projecten vragen om 10.000 tot 45.000 euro.

Financiële uitschieter

Corona-onderzoek lijkt dus voor een flinke financiële uitschieter te zorgen. „Mensen willen graag een steentje bijdragen aan het oplossen van deze crisis”, vermoedt hoogleraar moleculaire virologie Eric Snijder, initiatiefnemer van de actie.

Crowdfunding is een geldstroom naast de traditionele beursaanvragen en wetenschapsfinanciers. Bij beursaanvragen vallen dergelijke plannen voor het opzetten van een extra lab vaak tussen wal en schip, zegt Snijder. „Zo’n logistiek project zullen wetenschapsfinanciers niet snel voor hun rekening nemen. Ook kost het aanvragen van beurzen veel tijd.”

Vragen over geneesmiddelen

Het nieuwe lab is bedoeld voor onderzoek naar SARS-CoV-2. „In Nederland zijn drie universiteiten gericht op coronavirussen: Leiden, Utrecht en Rotterdam. We benaderen het onderzoek allemaal net vanuit een andere hoek, dus we rijden elkaar niet in de wielen. In ons lab testen we ook veel geneesmiddelen die we aangeleverd krijgen vanuit andere instellingen en bedrijven, met de vraag: zouden jullie kunnen kijken of dit werkt tegen SARS-CoV-2?”

Zo’n BSL3-lab (biosafety level 3) moet voldoen aan een aantal eisen, vertelt Snijder. „Zo moet er sprake zijn van voortdurende luchtfiltering, van veiligheidskasten en van beschermende kleding voor onderzoekers. We hebben nu één zo’n lab, maar dat kan de huidige vraag naar testen niet aan.” Snijder hoopt dat het nieuwe lab binnen twee tot drie maanden operationeel is. „Na de verbouwing moet het lab ook bemenst en gerund moet worden. Uiteraard zullen we via onze website laten zien wat we met het geld doen, zodra het lab vorm begint te krijgen.”

Geen wildgroei

Zulke transparantie is belangrijk, vindt ook Melanie Peters, directeur van het Rathenau Instituut, dat zich bezighoudt met onderzoek en debat over de impact van wetenschap op de samenleving. „Zo’n crowdfundingsactie kan prima, zolang je het geld dat je krijgt maar verantwoordt.”

Universiteiten zijn er uiteindelijk voor verantwoordelijk dat er geen wildgroei aan initiatieven ontstaat, zegt Peters. Samenwerking is daarbij belangrijk. „Geen enkele discipline kan in haar eentje al onze gezondheidsvraagstukken oplossen.”

Wetenschapsfinanciers NWO en ZonMw laten in een gezamenlijke schriftelijke reactie weten dat ze „zeer nadrukkelijk” wetenschappelijke initiatieven steunen die oplossingen zoeken voor de coronacrisis.