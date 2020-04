Trump presenteert stappenplan voor ‘heropening van Amerika’

Trump presenteert plan voor geleidelijke 'heropening van Amerika'

De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdag een stappenplan gepresenteerd met richtlijnen voor geleidelijke versoepeling van de beperkingen wegens de pandemie van het coronavirus in de Verenigde Staten. Volgens het plan bepaalt elke staat wanneer een begin wordt gemaakt met heropening van de economie, gebaseerd op een duidelijke daling van het aantal gevallen van Covid-19. Dat meldt AP.

Trump heeft het plan, getiteld 'Opening Up America Again', donderdagmiddag telefonisch voorgelegd aan de gouverneurs van de staten. „Jullie hebben het zelf voor het zeggen”, zei Trump tegen hen, volgens een geluidsopname die in handen is van AP. Eerder botste Trump met gouverneurs over de vraag wie de verantwoordelijkheid heeft te bepalen wanneer coronaregels kunnen worden opgeheven.

Volgens de richtlijnen kunnen beperkende maatregelen worden versoepeld in staten met weinig besmettingen van het virus, zoals Wyoming en North Dakota, maar blijven ze langer van kracht in gebieden die zwaarder zijn getroffen, zoals New York en New Jersey. Uit het plan blijkt dat een terugkeer naar het normale leven veel langer gaat duren dan Trump aanvankelijk voor ogen had. Zo bestaat de kans dat sommige maatregelen voor social distancing tot het einde van dit jaar van kracht moeten blijven om een nieuwe uitbraak te voorkomen.

Staten met afnemende aantallen gevallen en grondige testcapaciteiten kunnen volgens het plan hun bedrijven en scholen in drie fasen heropenen, waarbij elke fase minstens twee weken duurt. Voordat het zover is, moet er een duidelijke dalende lijn zijn van gevallen van Covid-19 in de voorgaande 14 dagen. Ook moeten ziekenhuizen voldoende capaciteit en hulpmiddelen hebben om een toename van patiënten aan te kunnen.

President Donald Trump donderdag tijdens een persconferentie in het Witte Huis. Foto Alex Brandon / AP

In de eerste fase blijven scholen, kinderdagverblijven, en horecagelegenheden dicht. Grotere faciliteiten als kerken, sportvelden en bioscopen kunnen wel open, maar dienen zich te houden aan strikte afstandsregels. Mensen die behoren tot risicogroepen moeten thuis blijven. Bijeenkomsten van meer dan tien personen worden afgeraden, en niet-essentiële reizen dienen tot een minimum te worden beperkt.

In de tweede fase kunnen scholen en kinderdagverblijven worden heropend en kunnen niet-essentiële reizen worden hervat. Horeca kan open, maar moet zoveel mogelijk voorkomen dat mensen dicht bij elkaar komen. Mensen die behoren tot risicogroepen moeten nog steeds thuis blijven. Bijeenkomsten van meer dan 50 mensen worden afgeraden, en afstand houden blijft het devies. Thuiswerken wordt nog aangemoedigd.

In de derde fase mogen mensen die behoren tot risicogroepen weer naar buiten. Wel wordt hen aangeraden zoveel mogelijk afstand te houden. Bezoeken aan ziekenhuizen en verpleeghuizen kunnen worden hervat, hoewel richtlijnen op het gebied van hygiëne, zoals handen wassen, van kracht blijven. Werkgevers kunnen hun medewerkers weer normaal naar het werk laten komen.

Het plan bevat geen streefdata voor de drie fasen. Op zijn vroegst kunnen delen van de VS terugkeren naar relatieve normaliteit na een maand van evalueren of versoepeling van beperkingen er leidt tot stijging van nieuwe besmettingen. Als aantallen gevallen weer toenemen, kan het aanmerkelijk langer gaan duren.