Amsterdams stadsbestuur wil Airbnb-verbod in de binnenstad

Met ingang van 1 juli moet het in drie Amsterdamse wijken verboden worden om woningen aan te bieden via vakantieverhuursites als Airbnb. Die intentie heeft de hoofdstedelijke wethouder Laurens Ivens (Wonen, SP) donderdag uitgesproken. Het gaat om het gehele Wallengebied en een gedeelte van de grachtengordel. In de rest van de stad komt een vergunningsplicht voor Amsterdammers die hun woning willen verhuren. Het plan moet nog wel door de gemeenteraad.

In de drie buurten waar een verbod komt – de Burgwallen-Oude Zijde, Burgwallen-Nieuwe Zijde en de Grachtengordel-Zuid – zucht de leefbaarheid voor bewoners volgens Ivens normaal gesproken het zwaarst onder de druk van het toerisme: „Ruim 80 procent van de binnenstad ervaart veel of regelmatig overlast door vakantieverhuur. De vaak gehorige Amsterdamse woningen zijn niet geschikt voor toeristisch verblijf.”

In Amsterdam groeit het aanbod aan huurwoningen in de vrije sector door de coronacrisis. De foto’s van deze woningen corresponderen in veel gevallen met advertenties op vakantieverhuurplatforms.

Massatoerisme

Amsterdam trekt van alle Nederlandse steden met afstand de meeste bezoekers. Volgens Ivens heeft 1 op de 15 Amsterdamse woningen ooit op Airbnb gestaan. Maandelijks worden daar, en op andere sites, 25.000 woningen in de hoofdstad te huur aangeboden. Het statistiekbureau van de gemeente voert elke twee jaar een leefbaarheidsonderzoek uit. Als bij een volgende rondgang blijkt dat de overlast zich verplaatst, zegt Ivens een verbod op vakantieverhuur ook in andere buurten niet te zullen schuwen.

De regels voor verhuur via Airbnb en andere platforms, zoals Booking.com, verschilden tot voor kort per gemeente. Een uitspraak van de Raad van State maakte daar een einde aan. Volgens de hoogste bestuursrechter biedt de huidige Huisvestingswet gemeenten geen ruimte om zelf beleid te maken. Verhuur zonder vergunning geldt wettelijk als woningonttrekking, ook als dat maar één nacht gebeurt. Omdat de wet volgend jaar wordt herzien, voert Amsterdam tot die tijd een vergunningsplicht in bijna de hele stad. De gemeente Den Haag gebruikte de jurisprudentie een aantal weken geleden voor een Airbnb-verbod in de hele stad.