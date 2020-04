Ik maakte met mijn broer ons zomerhuis schoon, een mooie klus voor een paasdag. Radio 4 stond aan, daar hoorde we dat Louis van Dijk was overleden, ze speelden een prachtig nummer van hem, we staakten even ons werk en luisterden naar de meester. Toen zei mijn broer: „Weet je dat hij bij ons thuis heeft gespeeld?” „Rond 1958. Onze ouders woonden in Amsterdam op een kleine etage, op de Middenweg. Ze gaven een feestje en het leek ze leuk om een pianist te laten spelen, ene Louis van Dijk bood zich aan. Mijn moeder vroeg hem of hij even wilde komen voorspelen, want zei ze: ‘Je moet tenslotte maar afwachten of zo’n jongen iets kan’.”

