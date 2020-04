‘Work for America’: Het plan om het Amerikaanse leven weer op gang te brengen

De eerste delen van de Verenigde Staten kunnen op zijn vroegst vanaf 1 mei weer ‘open’ gaan, maar de Amerikanen zullen nog lange tijd daarna worden geconfronteerd met ingrijpende maatregelen tegen de Covid-19-epidemie. Bijvoorbeeld met een regime van om de vier weken een week lang thuisleren voor scholieren, telewerken voor bedrijven en louter afhaalmaaltijden bij restaurants. ,,Een bepaalde mate van beperkende maatregelen zal nodig blijven totdat een vaccin is gevonden of brede groepsimmuniteit is bereikt.”

Dat blijkt uit een document dat medewerkers van de federale gezondheidsdienst CDC en de federale noodhulporganisatie FEMA hebben opgesteld, zo schrijft The Washington Post op dinsdag. Het gaat om een strategie om het land gefaseerd terug te brengen naar een situatie zonder de stringente maatregelen van nu: groepsverboden, winkels gesloten, afstand houden. President Trump zei op een persconferentie dinsdag dat hij meent dat bepaalde delen van het land al vóór 1 mei ‘open’ kunnen.

Het document, onder de kop ‘Work for America’, maakt volgens de bronnen van The Washington Post deel uit van de besprekingen in het Witte Huis. President Trump dringt in de persconferenties van afgelopen week gedurig aan op een snelle heropening van het land, of in elk geval delen. Dinsdag zei Trump dat ,,twintig staten” sowieso zo weinig last van de epidemie hebben dat zij ,,verbaasd naar de rest van het land kijken”.

Drie fasen

De opstellers van ‘Work for America’ ontvouwen drie fasen. De eerste begint op woensdag 15 april: bereid het land voor op de ‘heropening’. Daarbij gaat het om de voorbereiding van een secuur monitoringsysteem en om het vaststellen of de medische instellingen in de verschillende gebieden gereed zijn voor een normalisering van de situatie. Zij moeten vooral ook gereed zijn om weer op te schalen zodra het aantal besmettingen opnieuw toeneemt. Want dat staat ook in het document: ,,Stapsgewijs loslaten van de maatregelen zal leiden tot een toename van de besmettingen onder de bevolking”.

In de tweede fase moet het aantal beschikbare tests worden vergroot, voldoende beschermende kleding aan ziekenhuizen worden verstrekt, ouderejaars studenten worden opgeleid om eventueel bij te springen. Ook moet in die fase een certificeringssysteem worden geconstrueerd aan de hand waarvan bedrijven ‘goedgekeurd’ weer aan het werk kunnen gaan. Het midden- en kleinbedrijf en scholen krijgen ondersteuning om zich gereed te maken voor telewerken. Elk gezin met kinderen op basis- of middelbare school dient high speed internet te krijgen.

Vanaf 1 mei kan dan fase drie ingaan, waarbij bepaalde gebieden onder voorwaarden de beperkende maatregelen mogen afschaffen. Daarbij moeten lokale overheid en staat veel blijven testen om te zien of het aantal besmettingen blijft teruglopen. Zodra het opnieuw de kop opsteekt, worden de maatregelen van social distancing weer van kracht.