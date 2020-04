Tour de France uitgesteld naar augustus door verlengde lockdown

Het lijkt erop dat de Tour de France naar augustus wordt verplaatst. President Emmanuel Macron kondigde maandag een verlenging van de Franse lockdown aan, die doorgang van de Tour op de oorspronkelijke datum – van 27 juni tot en met 19 juli – praktisch onmogelijk maakt. Bronnen bevestigen dinsdag tegenover de zender France Info dat de ronde op 29 augustus moet beginnen in Nice en op 20 september eindigt in Parijs.

Eerder op de dag zeiden leiders van Franse wielerploegen al ervan uit te gaan dat de Tour de France naar augustus wordt verplaatst. „Het lijkt logisch om de Tour dan te houden”, zegt ploegleider en hoofd van de Franse profploegenkoepel LCN Marc Madiot tegen Reuters. Het is volgens de manager van Groupama-FDJ ook om commerciële redenen cruciaal dat de Tour wordt uitgesteld, en niet wordt afgelast. Ploegen verdienen het grootste deel van hun sponsorgeld tijdens La Grande Boucle. „Het is simpel”, aldus Madiot. „Als er geen Tour komt, kunnen er teams verdwijnen.” Macron zei dat grote evenementen zeker tot juli verboden blijven.

In tegenstelling tot andere grote sportevenementen zoals het EK voetbal en de Olympische Spelen was de Tour de France nog niet officieel uitgesteld. Achter de schermen leek de organisatie echter al wel bezig om de ronde te verplaatsen. Afgelopen weekend meldde Reuters bijvoorbeeld dat de uitgever van het officiële Tour-programmaboekje het uitstel al te horen heeft gekregen. Het zou de eerste keer zijn in de 117-jarige Tourgeschiedenis dat de ronde wordt verplaatst. Tijdens de twee wereldoorlogen ging de Tour helemaal niet door. (NRC)

NRC Vandaag Elke ochtend een uitgebreide update over het coronavirus, een overzicht van onze beste stukken en al het belangrijke andere nieuws Inschrijven