‘Duizelingwekkende’ omzetdaling bij Booking: ontslagen op komst

Personeel van Booking.com, de grootste reissite ter wereld, heeft grote zorgen over een mogelijke ontslagronde. Die kondigde topman Glenn Fogel afgelopen vrijdag aan tijdens een videoconferentie met honderden personeelsleden. Daarin antwoordde Fogel „waarschijnlijk, ja”, op de vraag of er ontslagen zouden vallen.

Het van oorsprong Nederlandse Booking.com verkeert in grote problemen, blijkt uit de video die in bezit is van NRC. Het aantal boekingen is in vergelijking met een jaar geleden 85 procent lager en het miljardenbedrijf heeft geen sociaal plan voor slechte tijden.

Fogel spreekt van een „duizelingwekkende” daling van het aantal boekingen. Bovendien verdient Booking minder aan de boekingen die nog wel worden gedaan, omdat ook de hotelprijzen sterk zijn gedaald. De site krijgt een percentage van het bedrag dat een klant afrekent voor een overnachting.

Vorige week moest Booking.com noodgedwongen 4 miljard dollar („expensive money”, aldus Fogel) lenen, waarmee het bedrijf voorlopig vooruit kan. „Dat geld creëert veiligheid voor nu”, zegt Fogel. „Als we dat niet hadden gedaan, hadden we zeer drastische dingen moeten doen.”

In Amsterdam zijn inmiddels de eerste werknemers hun baan kwijt: 48 tijdelijke contracten bij de afdeling klantenservice zijn niet verlengd. Dat juist bij deze afdeling mensen weg moeten is opmerkelijk. Deze afdeling heeft het momenteel zeer druk vanwege de grote aantallen klanten die niet op reis kunnen. Booking verwerkt normaal honderdduizend vragen van klanten per dag, dat zijn er nu vanwege de coronacrisis drie tot vier keer zoveel.

Personeel wil overleg

In reactie op de dreigende ontslagen heeft de Ondernemingsraad van het bedrijf een plan ingediend bij de bedrijfstop om zoveel mogelijk banen te behouden en de pijn eerlijk te verdelen. Dat blijkt uit interne e-mails.

Belangrijke punten in het plan zijn transparantie en overleg. De werknemers willen zo veel mogelijk op de hoogte blijven van de plannen van de bedrijfstop en de financiële situatie bij Booking.com. Ook leeft er onvrede over de scheve verdeling van beloningen. Zo schrijft de OR dat de baas van Booking meer dan vierhonderd keer zoveel verdient als de gemiddelde werknemer: Fogel verdiende in 2018 in totaal zo’n 20 miljoen dollar.

In het plan roept de OR de bedrijfstop op om salaris in te leveren en af te zien van aandelen- en optiebeloningen. Fogel en drie andere bestuurders hebben al aangekondigd dit te doen, maar dat zouden meer hoge, goedbetaalde managers moeten doen, aldus de Ondernemingsraad.

Booking zei eerder te overwegen om een beroep te doen op verschillende steunmaatregelen. Door het grote aantal locaties kan het bedrijf in ieder geval bij de Nederlandse, Amerikaanse en Britse overheid geld krijgen om personeel voorlopig te kunnen uitbetalen.

