Behandel studentenhuizen net als andere gezinnen

Premier Rutte (VVD) richtte zich in de persconferentie van 23 maart speciaal tot „jonge mensen”. Deze jongeren zouden zich namelijk niet aan de maatregelen houden zoals neergelegd in de noodverordening bedoeld om ‘coronafeestjes’ te vermijden. Opvallend is echter dat in het merendeel van de studentenhuizen strikte regels gelden. Studenten nemen de maatregelen bloedserieus. Logisch ook, hun hele leven ligt overhoop. Studenten proberen ook nog eens te helpen waar ze kunnen. Ze hangen briefjes op in supermarkten en bieden mensen gratis hun hulp aan. Maar wat is de algemene opinie? Studenten werken tegen, denken alleen aan zichzelf en misdragen zich. En nu is er een nieuw onderwerp opgewaaid, namelijk het begrip ‘huishouding’ en hoe studenten hiermee omgaan. Mijn studentenhuis bestaat uit vier mannen en vijf vrouwen. Afgelopen week zaten we voor de deur, geen biertjes te drinken maar te puzzelen. Aan de overkant van de straat waren de buurmeisjes aan het spelen met stoepkrijt en zaten onze andere buren in campingstoelen aan de andere kant. Door de handhaving werden we naar binnen gestuurd. We „zijn immers geen huishouden”. Mensen die samenwonen met een gezin, partner of huisgenoot mogen voor de deur zitten. Studentenhuizen worden in de noodverordening niet aangemerkt als ‘huishouding’. Buiten het feit dat studentenhuizen vaak klein, vol, zonder tuin en relatief raamloos zijn, is het voor niemand te doen om anderhalve maand binnen te zitten. Maar als studenten voor de deur zitten is dat een „georganiseerde samenkomst”. Dit kan resulteren in een boete van 390 euro. Het verschil tussen een studentenhuis en een huishouding als gedefinieerd onder de noodverordening is echter nihil. Beide maken gebruik van exact dezelfde faciliteiten en beide werken samen als een gezin. Laten we ze deze titel dan ook geven. Gun ze de faciliteiten die elk huishouden in Nederland heeft. Alleen samen krijgen we corona onder controle, studenten zijn hierbij essentieel en laten zich niet in een hoekje zetten.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 15 april 2020