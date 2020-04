„Het is een heftige tijd voor me. Mijn moeder, 59 jaar en hartstikke gezond, kreeg last van buikgriep. Op 13 maart werd ze opgenomen in het ziekenhuis in Heerlen. Een uur later lag ze, als een van de eerste coronapatiënten in Limburg, op de intensive care aan de beademing. Drie weken hebben de artsen haar in slaap gehouden.

„Ik houd zielsveel van haar. Al snel realiseerde ik me dat ik dat al een paar dagen niet tegen haar had gezegd. Het is een kleine les, maar ik heb van deze rottijd geleerd dat je steeds opnieuw tegen je dierbaren moet zeggen hoeveel je van ze houdt. Elke ontmoeting kan de laatste zijn.

„Nu mama weer wakker is, zing ik elke dag in mijn provisorische studiootje thuis een favoriet lied van haar. Vandaag ‘What a Wonderful World’. Haar verplegers spelen die opnamen af. En daarna facetime ik even met haar. Al kan ze nog niks terugzeggen, ik kan wel duidelijk maken hoe blij ik ben dat het weer beter gaat.

„Niet kunnen werken voelt als een soort stille oorlog. Ik doe klusjes in huis, probeer eindelijk eens The Curious Incident of the Dog in the Night-Time van Mark Haddon te lezen, en ik fitness op een matje voor de tv, met flessen water als gewichten.

„Ik heb ook veel contact met mijn collega’s. Wekelijks vertelt Albert Verlinde [directeur van Stage Entertainment, red.] in een videocall hoe het bedrijf ervoor staat. En gister hadden we met de cast van Anastasia een virtuele borrel. Zat iedereen met een glaasje wijn voor de camera. Dat gevoel van samenzijn is belangrijk.”

In deze videoboodschap geeft Milan van Waardenburg een paar adviezen: maak iets moois van deze tijd. En: „Wees een beetje lief voor elkaar.”