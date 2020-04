April 1959. Aangetrokken door bijzonder pianospel loop ik de aula van de Christelijke HBS aan het Adama van Scheltemaplein in Amsterdam binnen. De klanken komen mij bekend voor: Bach, maar zoveel lichter, zoveel vrolijker vertolkt. Ik krijg een duw, directeur Sleumer schreeuwt: „Hoe durft u Bach zo spelen! Wilt u daar direct mee stoppen!” De pianist draait zich verbaasd om, ik herken mijn medestudent Louis. April 2020, in Zuid-Afrika lees ik dat Louis van Dijk is overleden. Een toen miskend talent is heengegaan.

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl