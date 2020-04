Kabinet steunt culturele sector met 300 miljoen euro

De culturele sector krijgt 300 miljoen euro van het kabinet. Dat heeft minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven (D66) woensdag laten weten. De steun komt bovenop maatregelen die al genomen waren om culturele instellingen als musea, poppodiums en theaters door de coronacrisis heen te loodsen.

Het bedrag dat nu wordt vrijgemaakt is volgens Van Engelshoven bedoeld voor „cruciale culturele instellingen”. Dat betekent onder meer dat de zes rijkscultuurfondsen, waaronder Fonds Podiumkunsten en Nederlands Letterenfonds, meer subsidie gaan verstrekken aan aangesloten instellingen en festivals. Ook komt er meer geld voor „instellingen in de culturele basisinfrastructuur”. De steun is daarnaast bedoeld voor musea, podia en theaters die in de regio’s en steden een belangrijke rol spelen.

In de culturele sector heersen grote zorgen over de gevolgen van de coronacrisis. Die zou „onherstelbare” schade kunnen aanrichten, schreven meerdere branche-organisaties eind vorige maand aan het kabinet. De eerder genomen maatregelen zijn volgens de sector onvoldoende. Die maatregelen behelzen onder meer het opschorten van de huur voor rijksmusea en het vervroegd opvragen van subsidiegeld voor het derde kwartaal. Werknemers in de cultuursector kunnen daarnaast gebruik maken van werktijdsverkorting, terwijl zzp’ers die zonder inkomsten zitten zich bij steunloketten kunnen melden.

Tijdens de coronacrisis blijkt volgens Van Engelshoven eens te meer „hoe belangrijk kunst is”. „Om troost, afleiding en hoop te bieden. Ook het kabinet is daarvan doordrongen en stelt daarom extra geld beschikbaar bovenop de generieke maatregelen”. De uitgifte van de steun moet „zo snel mogelijk” beginnen, aldus het ministerie.