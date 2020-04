Hunkeren naar spannende seks

Op de zonneweide van de Oeverlanden, het natuurgebied bij de Amsterdamse Nieuwe Meer, lijkt de 1,5-meter-regel van het RIVM deze lentemiddag effect te hebben. Duo’s baden naakt in de zon, op afstand van elkaar. Groepjes mensen keuvelen met een paar meter ertussen.

Jan (55) zit op een boomstronk in het ‘cruisegebied’ van de Nieuwe Meer, een plek waar mannen elkaar voor seks ontmoeten. Zijn achternaam wil hij vanwege zijn privacy niet in de krant. „Zie je”, zegt hij, „er zit een paar meter tussen alle handdoeken.”

Man tot Man, een informatiesite voor homo- en biseksuele mannen op initiatief van Soa Aids Nederland, introduceerde een speciale slogan die oproept af te zien van seksdates: #nuffniet.

In de Oeverlanden heeft Steven (40) de „vaste bezoekers” van de ontmoetingsplek al een paar weken niet gezien. De stamgasten, een groep die voornamelijk bestaat uit zestigplussers, is vermoedelijk bang geworden, zegt hij. En er zijn ook minder toeristen. Zelf bleef hij de eerste weken zoveel mogelijk thuis, zijn vriend deed de boodschappen. Maar maandenlang in quarantaine? Dat zag hij niet zitten.

De meeste mannen komen, zeggen ze, momenteel voor de zon en gezelligheid – seks moet wachten tot na corona. Sommigen komen alleen om te gluren. En anderen om te masturberen terwijl een ander toekijkt, zegt een man in een poloshirt. „Het nieuwe cruisen? Rukken op afstand.”

Toch is de markt niet compleet stilgevallen. Op de zanderige paadjes achter het grasveld schuifelen tientallen mannen traag langs elkaar.

Cruisen is als vissen: je doet het in stilte. Vluchtig oogcontact, weglopen, achteromkijken. Word je gevolgd, dan heb je beet en zoek je een meer beschutte plek.

Steven loopt via een zandpaadje de bosjes in. Cruisen doet hij, net als motorrijden, omdat hij er een kick van krijgt. De risico’s neemt hij op de koop toe. Bang voor corona is hij niet. „Iedereen krijgt het toch, dus liever snel.”

Dat hij besmet is met hiv, plaatst het gevaar van Covid-19 in perspectief, denkt hij. Veel van zijn vrienden maakten de aidsepidemie in de jaren tachtig bewust mee. „Zij moesten drie keer per week naar een begrafenis.” Er wordt volgens hem te hysterisch gereageerd op corona. „Je moet vooral de zwakkeren isoleren.”

Handhavers controleren alleen op de zonneweide. Op de paden en in de bosjes komen ze niet meer, vertellen de mannen in de Oeverlanden. Toch zou er moeten worden opgetreden als mensen te dicht bij elkaar komen, zegt een woordvoerder van het COC. Cruiseplekken zoals de Nieuwe Meer sluiten heeft geen zin. „Daarmee verplaats je het alleen maar.”

NRC Vandaag Elke ochtend een uitgebreide update over het coronavirus, een overzicht van onze beste stukken en al het belangrijke andere nieuws Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 15 april 2020