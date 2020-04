Gemeente Amsterdam mag nieuwe toeristenwinkels blijven weren

De gemeente Amsterdam mag doorgaan met het weren van nieuwe toeristenwinkels uit het centrum van de stad. Dat schrijft de Raad van State (RvS), de hoogste bestuursrechter, in een woensdag gepubliceerde uitspraak. Het bestemmingsplan voor de binnenstad verbiedt de komst van nieuwe winkels die zich nadrukkelijk op toeristen en dagjesmensen richten. Diverse bedrijven tekenden bezwaar aan tegen dat beleid.

De gemeente verbood in 2018 de komst van nieuwe toeristenwinkels om zogenoemde monocultuur in de binnenstad tegen te gaan. Door de overvloed aan toeristenwinkels, zoals souvenirwinkels, ontstond bij inwoners het gevoel dat de stad ‘niet meer van de Amsterdammers is’, zo stelde de gemeente. Het beleid had geen betrekking op winkels die al voor 2017 in de binnenstad waren gevestigd.

Kaaswinkel

De ketens Amsterdam Cheese Company en Tours & Tickets, die dergelijke toeristenwinkels uitbaten, waren het niet eens met het gemeentelijk beleid. Zij stelden dat de gemeente handelt in tegenstrijd met de Europese Dienstenrichtlijn. Volgens de RvS is het beleid van de gemeente rechtmatig. De regels zijn er namelijk op gericht om de binnenstad leefbaar te houden voor inwoners, en voor mensen die in dat deel van de stad werken.

Eerder stapte Amsterdam Cheese Company al naar de Raad van State omdat de gemeente hen op de vingers had getikt om een filiaal op het Damrak. De Amsterdam Cheese Company hoefde de winkel toen niet te sluiten. De winkel was weliswaar gericht op toeristen, maar het filiaal was al in aanbouw voor het nieuwe beleid van kracht werd, oordeelde de RvS destijds. Die uitspraak blijft staan, meldde de RvS woensdag. Ook The Seafood Shop en Stroopwafelzaak Van Wonderen stapten eerder naar de rechter vanwege het bestemmingsplan.