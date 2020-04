Gebouw Scheringa Museum na ruim tien jaar leegstand verkocht

Toen Geert Klaver in 2017 de opdracht kreeg om een nieuwe bestemming te zoeken voor het voormalige Scheringa Museum voor Realisme zei men al dat het een onmogelijke taak zou worden. „Dan wordt het pas echt interessant”, schreef de makelaar die zomer stoutmoedig op zijn blog. „Dit was meer dan interessant”, zegt hij nu. Maar het is drie jaar later toch gelukt: het gebouw is verkocht. „Het werd een iets langere reis dan gedacht, maar niettemin een heel bijzondere reis.”

Vorige maand kwam de deal rond. Vastgoedinvesteerder SVE Group gaat het gesneefde museumpand verbouwen tot een zorg- en wooncomplex, maakte Klaver woensdag bekend. Wanneer er met de verbouwing begonnen kan worden en wanneer de eerste bewoners erin kunnen, moet allemaal nog blijken. De plannen zijn volgens de makelaar „nog niet tot in de punten en komma’s afgekaderd”. Zo moet er nog verder over gesproken worden met de gemeente, hoewel die zich volgens Klaver bereid toont om mee te werken. „Maar dit is een partij die ook dúrft te kopen. Zo was ook de deal: zij lopen verder het risico om het om te turnen.”

Het gebouw werd in opdracht van Dirk Scheringa ontworpen door architect Herman Zeinstra. De zakenman en toenmalige bankier wilde in het pand in het Noord-Hollandse Opmeer zijn uitgebreide kunstcollectie tentoonstellen, maar zover zou het nooit komen. Scheringa’s DSB Bank ging failliet, en ook de bouw van het museum moest in 2009 worden stilgelegd. Sindsdien stond het leeg. Zo werd het in plaats van een kunstinstelling van naam bovenal een triest gezicht: 10.000 vierkante meter museum dat zijn eerste vernissage nooit gezien heeft.

Lees meer over het museum: Monument van een onvervuld verlangen

„Ik kijk nu omhoog in een hal van zestien meter hoog. Het is het meest imponerende gebouw dat je in Nederland kan vinden”, zegt Klaver. „Ik ben er altijd heel gepassioneerd over geweest. Het is een pand dat 30 miljoen euro heeft gekost.” Een deel van die financiële glans is het gebouw inmiddels in ieder geval verloren. Hoeveel de SVE Group ervoor betaald heeft, wil hij niet zeggen „maar de laatste vraagprijs was 5,5 miljoen euro”. Al met al is hij vooral opgelucht dat de deal nu rond is. „Ik ben blij en de verkoper en de koper ook.”