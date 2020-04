De lockdown geeft de digitale handtekening een zetje

In normale tijden gaan nieuwe huurders bij REBO Vastgoed Management naar kantoor om het huurcontract te tekenen. Of ze ontvangen het contract per post en sturen het getekend retour. Maar tijdens de coronacrisis werkt het meeste personeel van REBO thuis en worden er geen contracten geprint. Dus wordt er nu digitaal getekend.

„Voorheen waren de beleggers die de woningen bezitten wat huiverig. Is dat wel rechtsgeldig, vroegen ze zich af. Nu kan het niet anders en blijkt het heel goed te werken”, zegt algemeen directeur Marleen Kranenburg van de REBO Groep.

Nieuwe huurders ontvangen het huurcontract als pdf-document in hun e-mailbox. Ze ondertekenen met hun muis, of met de vinger op een aanraakscherm. „Dat is meer een soort verzegeling. Het is vooral het logboek dat vastlegt wie wanneer wat ontvangt en de bijbehorende iDIN-identiteitscontrole, waarmee het juridisch wordt dichtgetimmerd. Wij vinden het nu veiliger dan een getekend huurcontract dat we krijgen toegestuurd”, aldus Kranenburg.

Overeenkomsten op afstand

Waar de geschreven handtekening relatief eenvoudig is na te maken, wordt bij een digitale handtekening vastgelegd dat een bepaalde persoon op een bepaalde plek en op een bepaald moment de overeenkomst heeft ondertekend. Iemands digitale krabbel dient vooral als wilsuiting. Naast het e-mail- en ip-adres kunnen extra verificatiemethodes worden toegevoegd, zoals iDIN, iDEAL, DigiD, een TAN-code via sms, of een digitale controle van iemands paspoort. „Zo bepaalt de klant zelf hoeveel bewijskracht er verbonden is aan een transactie”, zegt marketingmanager Martijn Höcker van Evidos, een bedrijf dat zich toelegt op digitaal identificeren en ondertekenen.

Na het zetten van de handtekening wordt een uniek certificaat over het pdf-document geplaatst. Hierdoor is de inhoud vanaf dat moment onveranderbaar. Volgens Evidos is de kans op fraude miniem.

Het bedrijf ziet de vraag naar digitale handtekeningen tijdens de coronacrisis snel toenemen. Vooral in de vastgoedbranche, bij notarissen en kredietverstrekkers. „Veelal zijn het kleine en middelgrote bedrijven die vóór de coronacrisis de noodzaak van digitalisering van het ondertekenproces niet direct inzagen, maar nu snel overeenkomsten op afstand willen kunnen sluiten”, zegt Höcker. Evidos biedt het platform Ondertekenen.nl en meldt een verdubbeling in aanvragen voor een proefabonnement.

Ook meer zzp’ers maken gebruik van onze diensten Erik van Doorn marketingmanager Stiply

Klanten kopen een bundel met credits in bij het bedrijf. Daarmee kunnen ze documenten ter ondertekening versturen. Zo’n ondertekenverzoek kost één credit, dat bij lage aantallen 90 eurocent kost. Het aantal credits per transactie loopt op wanneer de klant extra verificatiemethodes wil toepassen.

Lees ook dit artikel over het massale thuiswerken tijdens de coronacrisis

Op meer terreinen neemt het gebruik van de digitale handtekening momenteel toe. Veel hypotheekaanbieders accepteren een digitale krabbel onder een hypotheekofferte. Feyenoordsupporters konden hun zienswijze over het plan voor een nieuw stadion in Rotterdam-Zuid digitaal ondertekenen. Griffiers stelden onlangs voor om raads- of Statenleden digitaal te laten stemmen, waarbij ze zich identificeren met bijvoorbeeld een digitale handtekening.

Ook aanbieder Stiply ziet het aantal proefabonnementen sinds de coronacrisis flink groeien. „Vorige week ruim dubbel zoveel ten opzichte van twee weken terug”, zegt marketingmanager Erik van Doorn. „Naast grotere bedrijven zien we nu ook meer zzp’ers gebruikmaken van onze diensten. Denk aan een loodgieter die zijn offertes digitaal laat ondertekenen”, aldus Van Doorn.

Handtekening niet altijd nodig

Ict-jurist Arnoud Engelfriet wijst erop dat handtekeningen formeel niet nodig zijn voor een contract of afspraak. Als partner bij adviesbureau ICTRecht ziet hij dat mensen tijdens de coronacrisis vaker inzien dat je ook kunt werken zonder formeel contract. „Door de afspraken vast te leggen in chat of mail. Dat is vaak een stuk sneller”, aldus Engelfriet.

Toch ziet ook hij een „sterke toename” in de vraag naar digitale handtekeningen. „Dat is niet onverstandig, want een ondertekend document is natuurlijk een sterker bewijs van wat je afspraken precies waren”, aldus Engelfriet.

Directeur Frank de Groot van de Vakantiemakelaar verkoopt vakantiehuizen aan beleggers. Normaal gesproken willen ze die wel eerst even zien. Maar tijdens de coronacrisis vinden ze het prima dat de fysieke bezichtiging achterwege blijft. „We waren al van plan het verkoopproces te digitaliseren. Door de huidige crisis brengen we dat nu versneld in de praktijk. Geïnteresseerden doen de bezichtiging online en ondertekenen het koopcontract via ondertekenen.nl”, zegt De Groot. „Een eye-opener”, noemt hij deze kant van de crisis.