Trump ziet overal campagnekansen in coronacrisis

President Donald Trump heeft besloten zijn naam te laten drukken op de cheque die naar miljoenen Amerikanen gaat in het kader van de crisismaatregelen. Op zijn persconferentie van maandag dwong hij journalisten te kijken naar een filmpje met als titel ‘De media bagatelliseerden het risico van meet af aan’. En dinsdag wees hij een nieuwe schuldige aan voor de Covid-19-pandemie: de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Allemaal aanwijzingen dat de Amerikaanse president de coronacrisis probeert om te buigen in een campagne-instrument voor de verkiezingen van 3 november. In de eerste weken van de uitbraak bleef Trump in mails aan zijn aanhangers weg van het onderwerp. Deze maand gaat het in de mails niet alleen meer over gesigneerde petjes, maar ook over hoe de president de crisis aanpakt. Op 11 april: „Herinner je je januari nog, toen Trump de grenzen sloot voor China?” Op 13 april: „Roep China ter verantwoording.”

De recentste onthulling in dit verband kwam dinsdag van The Washington Post. De krant schreef dat Trump er bij zijn minister van Financiën, Steven Mnuchin, op had aangedrongen dat op de cheques die Amerikanen krijgen om de ergste financiële nood te lenigen zíjn handtekening zou staan. De steunmaatregel is echter genomen door het Congres, dat gaat over het federale budget, de president heeft hem alleen bekrachtigd. Toen bleek dat Trump de cheque van de Belastingdienst niet mág tekenen, werd besloten dat Trumps naam op de memoregel van de cheque zal komen te staan – waarmee de suggestie wordt gewekt dat de Amerikanen dit geld aan hem te danken hebben.

‘Goed gevoel’

Trump is bekritiseerd om zijn inconsistente boodschap over de gezondheidsrisico’s van het nieuwe coronavirus. Bekritiseerd om zijn premature suggestie dat de Verenigde Staten weer ‘open’ zouden kunnen gaan voor Pasen. Bekritiseerd om zijn op grond van een „goed gevoel” geuite lofredes voor het geneesmiddel hydroxychloroquine als „game changer” in deze pandemie. Hij ziet de peilingen – die van half maart tot begin april voor hem ongekend positieve cijfers vertoonden – sinds een week weer naar vertrouwde waarden zakken: ruim de helft van de Amerikanen keurt zijn prestaties af, minder dan 45 procent is tevreden.

In de hoek gedrukt doet Trump wat hij altijd heeft gedaan: terugslaan. Het filmpje dat hij maandag vertoonde was een goed voorbeeld. De kritiek op de president wordt hierin omgekeerd naar zijn tegenstanders geworpen.

Na de Democraten, na kritische gouverneurs, na de pers, na China is nu de WHO de nieuwe vijand van de Amerikaanse regering. De dagelijkse persconferentie ging dinsdag over bijna niets anders. Trump beschuldigde de VN-organisatie van „zwaar mismanagement en toedekken” van de epidemie.

„De uitbraak had kunnen worden gestopt bij de bron”, zei de president. De handelwijze van de WHO heeft volgens hem gezorgd voor een „vertwintigvoudiging” van het aantal besmettingen wereldwijd, „en misschien meer”.

De persconferenties op het Witte Huis zijn uitgedijd tot urenlange sessies waarin de president zichzelf en zijn team feliciteert met „het geweldige werk” dat zij doen en waarin hij steevast wijst op het besluit om de grenzen te sluiten voor de meeste reizigers uit China. „Dat heeft duizenden levens gered”, volgens de president.

Beurtelings kritiseert en prijst hij daarbij verschillende gouverneurs. Als hem naar de verantwoordelijkheid van de federale overheid wordt gevraagd voor het testen van mogelijke besmette patiënten, stelt hij dat die bij de staten en de gouverneurs ligt. Wordt hem voorgehouden dat volgens de Amerikaanse grondwet de bevoegdheid voor het uitroepen en beëindigen van de noodtoestand niet bij de federale overheid maar bij de staten ligt, dan zegt Trump dat hij op dit gebied „totale autoriteit” heeft. Partijgenoot Liz Cheney, afgevaardigde voor Wyoming, twitterde behulpzaam de tekst van het tiende amendement op de grondwet: alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk aan de federale overheid zijn overgedragen, berusten bij de staten en de inwoners.

‘Schandalig’

De persconferenties, bedoeld om informatie over de epidemie aan de bevolking uit te leggen, worden inmiddels voor een flink deel gewijd aan onderwerpen die er niets mee te maken hebben. Medische experts als Anthony Fauci en Deborah Birx krijgen soms de gelegenheid niet om iets te zeggen en zitten de tijd uit. De journalisten spelen daarbij een stimulerende rol. Zij stellen vragen over werkloosheidscijfers, over het ontslag van een vliegdekschipkapitein, over de oliecrisis. En de president waaiert in zijn antwoorden uit naar overpeinzingen over de economie van vóór de epidemie, toen er telkens records werden gebroken. De journalist die tijdens de dagelijkse persconferenties waagt te vragen naar de bijna zeventien miljoen nieuwe werklozen, krijgt op zijn lazer. „Schandalig zoals je dat zegt.”

The New York Timespeilde onlangs Republikeinse politici. Zij bleken zich ongemakkelijk te voelen bij de persconferenties van Trump. „Hij raakt van het pad af”, zei senator Shelly Moore Capito uit West Virginia. „Hij zou de medische experts moeten laten vertellen welke kant het opgaat.” Lindsey Graham (South Carolina), die zich in de afgelopen jaren heeft ontpopt als een van de trouwste bondgenoten van Trump, waarschuwde hem onlangs: „Je vijand is niet langer Joe Biden, het is dit virus.” Het lijkt erop dat de president van die boodschap alleen het woord ‘vijand’ heeft gehoord.

