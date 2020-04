Het Outbreak Management Team (OMT) van het RIVM verwacht dat op 1 mei in totaal zo'n 1.200 ic-bedden bezet zullen zijn, waarvan 700 door coronapatiënten. In een advies aan het ministerie van Volksgezondheid schrijft het OMT dat de ic's die bezetting op reguliere kracht aan kunnen.

Vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie pleit er in een opiniestuk in NRC voor na de coronacrisis niet terug te keren naar 'business as usual', maar te investeren in een nieuwe duurzame economie.

Amerikaanse staten met weinig besmettingen mogelijk al voor 1 mei open

Tijdens zijn dagelijkse persconferentie in het Witte Huis heeft de Amerikaanse president Donald Trump gezegd dat hij denkt dat sommige Amerikaanse staten al voor 1 mei weer open kunnen. Volgens Trump is het duidelijk dat de „agressieve strategie” tegen het coronavirus werkt:

„De strijd gaat door, maar de gegevens suggereren dat we landelijk het hoogtepunt van het aantal nieuwe ziektegevallen zijn gepasseerd. Deze bemoedigende ontwikkelingen hebben ons in een sterke positie gebracht om richtlijnen af te ronden voor staten over heropening van het land.”

Hij kondigde aan donderdagavond Amerikaanse tijd duidelijk te maken welke staten weer open kunnen en wanneer dat dan precies zal zijn. Sommige gouverneurs worden al ongeduldig, zei Trump.

De corona-coördinator van het Witte Huis, Deborah Birx, wees er vervolgens op dat er negen staten zijn met minder dan dertig nieuwe gevallen per dag. Zij benoemde specifiek Californië en de staat Washington die „nooit echt een piek hebben gehad”.

Ondanks het optimisme dat Trump op zijn persconferentie uit wilde stralen zijn er het afgelopen etmaal volgens 'The COVID Tracking Project' 2.492 nieuwe coronadoden gemeld in de Verenigde Staten. Dat is het hoogste aantal tot nu toe sinds de uitbraak van het virus.

Trump dreigde tijdens de persconferentie ook het Huis van Afgevaardigden en de Senaat te schorsen om een aantal ambtenaren te kunnen benoemen. Volgens de president blokkeren de Democraten die benoemingen.

NRC-correspondent Bas Blokker constateert dat Trump met zijn dagelijkse persconferenties de coronacrisis probeert om te buigen tot een campagne-instrument voor de presidentsverkiezingen in november: „De persconferenties op het Witte Huis zijn uitgedijd tot urenlange sessies waarin de president zichzelf en zijn team feliciteert met „het geweldige werk” dat zij doen.”

