Anderhalve meter afstand houden bij een popconcert?

Een rockshow met zweet aan het plafond, een meute moshende hiphoppers voor een podium en jazzliefhebbers die bovenop muzikanten zitten en sámen de muziek beleven – het lijkt uitgesloten in de anderhalvemetersamenleving. Poppodia staan voor een buitengewoon lastige opgave, zeggen betrokkenen.

Danny Damman, commercieel directeur bij Ziggo Dome, de concerthal in Amsterdam-Zuidoost (capaciteit 17.000 bezoekers), vertelt hoe zijn bedrijf de vele knelpunten inventariseert. „Hoe kunnen muziekfans op een veilige manier vanaf de trein naar de zaal, het wachten voor de deur, de kaartcontrole, het fouilleren, de horeca. Maar ook: is er een werkbare situatie voor crewleden te creëren? En wat de zit- en staanplaatsen betreft: neem de tribunes. Een snelle berekening leert dat we bijvoorbeeld daar een capaciteit van minder dan 25 procent overhouden.”

Overal voldoende afstand creëren, het lijkt soms onmogelijk. Zo is de Amsterdamse poptempel Paradiso (capaciteit 1.500 bezoekers) gevestigd in een rijksmonument. „We kunnen niet zomaar een muurtje eruit slaan om de smalle gang naar de garderobe te verbreden”, zegt Jurry Oortwijn, hoofd publiciteit en marketing.

Paradiso onderzoekt de haalbaarheid van een alternatieve programmering die eventueel aangevuld kan worden met live streams. Zouden optredens enkel met zitplaatsen zijn, dan zou dat met veel minder dan de gebruikelijke 650 stoelen zijn. Wegen de kosten bij zo’n bezoekcijfer nog wel op tegen de baten?

Dat is een probleem waarmee ook Peter van der Aalst worstelt, de interim-directeur van 013 Tilburg (3.000 bezoekers). „Er zijn allerlei creatieve ideeën mogelijk, maar bottom line is dat het altijd leidt tot meer kosten en minder opbrengsten. Want: veel minder mensen in de zaal, minder omzet aan de bar, et cetera.”

Het sfeerverlies van een goeddeels lege zaal is minstens zo’n struikelblok, benadrukken de betrokkenen. Mijke Loeven, directeur van jazzpodium Bimhuis in Amsterdam (380 bezoekers): „Wij proberen magische momenten tussen muzikanten en publiek te organiseren. Muziek sámen beleven, dat is de essentie. Dat kun je niet half doen.”

Laten we daarom even wachten met welke eisen de overheid straks komt, en voor hoe lang die gelden, is het voorstel van Peter van der Aalst van 013. „Dan kunnen we branchebreed naar oplossingen zoeken, en is niet iedereen hetzelfde vierkante wiel aan het uitvinden.”

Concertzalen Miniconcertjes

Het Koninklijk Concertgebouworkest maakte een berekening. Met anderhalve meter tussenruimte passen op een maximaal uitgebouwd podium van het Concertgebouw in Amsterdam precies 50 musici. Lastig, want het orkest telt 120 leden.

Voor de Grote Zaal zijn de berekeningen niet minder zorgwekkend. Met de nieuwe afstandsregel moeten daarin 1.750 van de 2.000 stoelen onbezet blijven.

Voor orkesten zijn passende inkomsten dus een illusie in de anderhalvemetersamenleving, zegt David Bazen, interim-directeur van het Concertgebouworkest. Per seizoen genereren de orkesten in Nederland 30 miljoen aan eigen inkomsten. Die zou de overheid nu moeten afdekken, zegt Bazen. „Voor een land als Nederland een investering die makkelijk te dragen is.”

Janneke Staarink, algemeen directeur van de Doelen in Rotterdam, ziet één lichtpuntje. „De beruchte grootte van onze zaal is nu een kracht. En een plicht. Mensen snakken naar live-concerten.”

Naar verwachting mogen in de Doelen straks nog tussen de 350 en 500 bezoekers tegelijk naar binnen. Een verspreid zittend orkest op het podium en een driekwart lege zaal heeft akoestische implicaties, zegt Staarink. Maar erger is dat alles geld gaat kosten.

Het Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam denkt aan nieuwe formules, zegt zakelijk directeur Boudewijn Berentsen. „Wij hebben een gigantisch gebouw en denken aan looproutes langs mini-concertjes op meerdere locaties in het gebouw. Het punt is: die bezoekers moeten gecontroleerd naar binnen en ze willen in de pauze een drankje en naar de wc. Logistiek wordt dat een monsteroperatie. Een lopend buffet, een toiletjuffrouw: we werken die scenario’s allemaal uit. Maar vinden de mensen dat nog een avondje uit? Dat is de grote vraag.”

Ook op andere wijzen wil het Muziekgebouw veilige concerten aanbieden. In het gebouw, maar ook door middel van mini-ensembles bij mensen thuis, of online met een virtualrealitybril. „Je moet als zaal zichtbaar blijven, dat is cruciaal.”

Het Concertgebouworkest overweegt ook om met een klein publiek opnamen te maken. Als in de Grote Zaal de stoelen zijn verwijderd, past op de vlakke vloer gemakkelijk het hele orkest – en het klinkt ook goed. „Optreden zonder publiek is voor de musici wel een mentale killer”, zegt directeur Bazen. „Maar een select publiek is misschien juist spannend.” Al resten er ook dan nog veel vragen: „Wat doe je met de condens van blazers? Mondkapjes op de trompetten? Schermen ertussen?”