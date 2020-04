Alleen beschuit met muisjes is voor sommige ouders allang niet meer genoeg

Afgelopen februari kreeg Linda Tolk (31) uit Alkmaar een bloemenkroon op haar hoofd. Ze zat met vriendinnen en familie in een cirkel in haar woonkamer. Haar handen en voeten werden gemasseerd, en iedereen sprak haar bemoedigend toe. „Bijvoorbeeld dat ik een oerkracht in me heb, die ik ook bij de bevalling kan gebruiken.”

Alle genodigden hadden een kraal meegenomen, waarvan een ketting werd geregen. „Die ligt nu klaar op de plek waar ik thuis wil bevallen, als een soort talisman.”

Linda Tolk was 33 weken zwanger van haar tweede kind bij deze zogenoemde mother’s blessing. In tegenstelling tot de babyshower draaide het niet om de baby en cadeaus, maar om het eren van de zwangere vrouw.

Een simpele beschuit met muisjes en een leuk geboortekaartje volstaan voor velen al jaren niet meer als enige kraamgebruiken. „Het afgelopen decennium waaiden kraamtrends over vanuit de Verenigde Staten”, zegt trendanalist Christine Boland. „In Nederland is het nu ook gebruikelijk om zowel voor als na de bevalling alles uit de kast te trekken.”

Dus kijken we niet meer op van een grootse babyshower en een gender reveal party om het geslacht van de baby te onthullen. Soms is er ook nog een dadchelor party: een avond voor de toekomstige vader met vrienden, bier en bitterballen, voordat de korte nachten beginnen. Na de geboorte volgt de babyborrel, waarop het kraambezoek de baby kan bewonderen en eventueel een bijdrage op de spaarrekening van de baby voor later kan storten.

Nieuwere zwangerschaps- en babytrends winnen nu ook terrein in Nederland. Zo is behalve de mother’s blessing ook de pretecho aan huis populair. Met thuisapparatuur, een fles scan-gel en een laptop kun je zelf foto’s en filmpjes van de foetus maken. Een Babywatcher is te huur vanaf 75 euro voor drie dagen. Webshops verkopen ook apparatuur om de hartslag of bewegingen van een foetus te volgen.

Dat die thuisapparatuur een trend is, merkt ook Marieke Dik, verenigingsmanager van Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (BEN). „Steeds vaker bellen vrouwen ons erover”, zegt ze. De vereniging is er niet enthousiast over. Dik: „Pretecho’s zonder deskundige begeleiding kunnen voor onrust zorgen. We hebben eens een telefoontje gekregen van een zwangere vrouw in paniek: ze had met een thuisgadget urenlang gezocht naar het hartje, maar kon het niet vinden. Uiteindelijk bleek er niks aan de hand te zijn. Een ander dacht een afwijking te zien, en ook dat bleek onterecht. Dat laat zien: echo’s uitvoeren en interpreteren, is een vak. Je volgt er niet voor niks een opleiding voor.”

De BEN raadt aan pretecho’s te laten maken door daartoe geschoolde echoscopisten; op de site van de vereniging is een overzicht te vinden.

Er zijn ook professionals die pretecho’s aan huis maken. Toen Martine Heemskerk (31) uit Groningen zwanger was van haar tweede kind, kwam verloskundige en echoscopiste Doete Reitsma langs op de gender reveal party. Heemskerk: „Er hing een groot scherm, waarop live de echo werd getoond. Nu konden al onze dierbaren ons kindje al bewonderen. Heel bijzonder om zoiets kwetsbaars met iedereen te kunnen delen.”

Rituelen

Helene van Santen, hoofdredacteur van Kek Mama, zag de zwangerschaps- en babywereld de laatste jaren veranderen. „Het moeder- en vaderschap is een lifestyle geworden, met allerlei feestjes en producten om de ouderrol uit te dragen naar de buitenwereld.”

Dat is terug te zien in de cijfers. Marktonderzoeksbureau Grand View Research schatte de wereldwijde babygerelateerde business in 2015 op 52,8 miljard euro. In 2025 zal dat gestegen zijn naar 102 miljard, verwacht het bedrijf.

Met een scheikundig proces werd moedermelk omgetoverd tot een substantie om te verwerken in sieraden

De toenemende populariteit van kraamtrends heeft te maken met een hunkering naar betekenis, denkt trendanalist Boland. „Onze wereld is complex en gelaagd, en oude betekenisgevers als religie zijn weggevallen. Rituelen bij mijlpalen, zoals een zwangerschap of geboorte, geven houvast en ordening in ons leven.”

Sociale media spelen een grote rol bij de populariteit van de trends. Van Santen: „Als een influencer foto’s van haar gender reveal party deelt, willen haar volgers er ook een.” Ouders gebruiken trends ook om tegen elkaar op te bieden. „Het is een manier om online te laten zien: kijk eens wat voor leuke ouders wij zijn.”

Een van de populairste zwangerschapstrends online is de ‘baby mama dance’. Een hoogzwangere vrouw danst, meestal met ontblote buik, samen met de toekomstige vader op het liedje ‘Baby Momma’ van Starrkeisha en zet de video online. De hashtags #babymamadance en #babymommadance leveren op Instagram samen ruim 12.000 resultaten op.

Een dansje op ‘Baby Momma’.

Sensueel over de bolle buik aaien, billen schudden, bontjassen en zonnebrillen – het komt allemaal voorbij. ‘Pregnant but I’m still doing moves like Beyoncé’, playbacken de vrouwen. De Nederlandse vlogger Elise Boer maakte dit jaar een baby mama dance toen ze 35 weken zwanger was van een tweeling. Ze is onder andere te zien met blote buik in een openhangende panterbontjas, wuivend met bankbiljetten en in sexy voetbaltenue. Haar partner danst in bijpassende outfits mee.

Na de geboorte is het tijd voor andere trends. Dan kan bijvoorbeeld een moedermelksieraad besteld worden. Emy Brasser (35) uit Den Helder stuurde toen ze haar derde kind borstvoeding gaf een spuitje met moedermelk op naar sieradenbedrijf SoLilly in Papendrecht. Met een scheikundig proces werd de melk daar omgetoverd tot een harde substantie om te verwerken in sieraden; het lijkt een beetje op een witte edelsteen. Brasser: „Het voeden van je kind is zo’n speciale periode. Daar wilde ik een herinnering aan hebben.” Ze heeft een armband met een grote kraal met daarin moedermelk verwerkt en een hangertje voor aan een ketting.

Zeker tien sieradenmakers in Nederland bieden moedermelksieraden aan. Soms is het ook mogelijk om een stukje navelstreng of placenta in een sieraad te verwerken. Dat wordt dan eerst gedroogd en tot poeder vermalen. Online zijn ook setjes te koop, van zo’n dertig euro, waarmee je zelf een moedermelksieraad kunt maken.

Mini-me

Als een kind 1 wordt, moet ook dat groots gevierd worden. Daarvoor is de cake smash in het leven geroepen: een fotoshoot waarbij een kind in een thematische outfit en bijpassend decor een taart kapotslaat en opeet.

Kinderen worden tegenwoordig door ouders vaak gezien als een ‘mini-me’, een verlengstuk van jezelf, stelt Van Santen. De cake smash „is eigenlijk een feestje voor jezelf. Een eenjarige snapt niet eens dat-ie jarig is.”

In Nederland bieden meer dan twintig bedrijven cake smashes aan. Er zijn foto’s van baby’s die in een gehaakte bikini tussen plastic flamingo’s en ananassen zitten met een gigantische cupcake voor hun neus. Er zijn junglethema’s, prinsessenshoots, koekiemonsterdecors. De kosten variëren van zo’n 100 tot 400 euro, inclusief foto’s en taart. Er zijn ook tal van blogs te vinden over hoe je zelf een succesvolle cake smash organiseert.

Fotostudio’s wijzen erop dat eenjarigen het vaak eng vinden om een taart aan te raken, als ze dat niet eerder hebben gedaan. Verschillende studio’s, zoals Puijvelde fotografie in Urmond, raden daarom aan om je kind van tevoren te laten oefenen met slagroom of scheerschuim. En een slinger met ‘hoera 1 jaar’ is leuk om op de achtergrond te hangen, maar de shoots vinden minstens een maand voor de daadwerkelijke verjaardag plaats. Dan is er nog genoeg tijd om van de foto’s verjaardagsuitnodigingen te maken.

Toen Samantha van Os (29) uit Almere op Instagram mooie beelden van cake smashes zag, wilde ze er ook een voor haar dochtertje. „Een beetje hysterisch is het wel”, lacht ze, „maar ik wilde achteraf geen spijt krijgen dat ik het niet had gedaan.” Van Os maakte eerst een moodboard op Pinterest. Ze koos daarna voor een eenhoornthema. Op de foto’s zie je haar dochtertje zitten in een tutu met een eenhoorntaart voor zich, omringd door ballonnen, confetti en eenhoornversieringen. Van Os: „Van de foto’s heb ik een boekje voor de opa’s en oma’s gemaakt.” Haar dochtertje raakte de taart eerst niet aan. „Toen heb ik die zelf maar voor haar stukgemaakt.”