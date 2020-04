50Plus komt met ledenraadpleging om geschil op te lossen

Ouderenpartij 50Plus gaat haar leden raadplegen om het interne conflict rond voorzitter Geert Dales op te lossen. Dat heeft Henk Krol, fractievoorzitter van de partij in de Tweede Kamer, woensdag op Twitter laten weten.

De laatste weken was 50Plus het toneel van een escalerend conflict dat zich publiekelijk afspeelde. Dat kwam dinsdag tot een voorlopige climax toen de Tweede Kamer-fractie met uitzondering van Henk Krol, de Eerste Kamer-fractie, partij-opricher Jan Nagel en enkele provinciale afdelingsvoorzitters het vertrouwen opzegden in voorman Dales. In een schrijven verweten zij hem „grof taalgebruik” en een „autocratische stijl”. Dales zegt dat Nagel zich van „destructief gedrag” bedient.

Een belangrijk deel van de kritiek van de dissidente 50Plus’ers is dat Dales (68) een plek in de Tweede Kamer ambieert na de volgende verkiezingen, terwijl hij als voorzitter ook invloed kan uitoefenen op het samenstellen van de kandidatenlijsten. Krol zei dinsdag dat niet deze landelijke fractieleden en provinciale afdelingsvoorzitters over het al dan niet aanblijven van Dales gaan, maar de partijleden van 50Plus. Blijkens de verklaring van Krol van woensdag gaan de leden daar dus in een stemming over beslissen.

Digitale stemming

Wanneer die stemming gaat plaatsvinden en hoe, is de vraag. Een van de onderwerpen waar intern ruzie over ontstond de laatste weken was dat Dales stemmingen over de kandidatenlijsten en het komende verkiezingsprogramma digitaal wilde houden. Partijleden vertrouwden die gang van zaken niet en spanden een kort geding aan om onafhankelijke controle over die stemmingen af te dwingen. Om de escalerende ruzie dinsdag te sussen, werd besloten de digitale stemrondes voorlopig uit te stellen.

In een telefonische reactie zegt fractievoorzitter Krol tegen NRC dat de aanstaande ledenraadpleging „met enige spoed” georganiseerd gaat worden en alsnog „desnoods digitaal” plaatsvindt. De dissidente partijleden scharen zich blijkens het woensdag verstuurde persbericht achter de keuze om een ledenraadpleging op te zetten. Pikant is dat de stemronde over het aanblijven van voorzitter Dales georganiseerd wordt door het bestuur van 50Plus, waar Dales deel van uitmaakt. Volgens Krol gaat een extern bureau zich ontfermen over de stemronde.

50Plus heeft vier zetels in de Tweede Kamer en twee in de Eerste Kamer.

De 50PLUS-fractie is er uit: pic.twitter.com/pu1SPCjyCK — Henk Krol (@HenkKrol) April 15, 2020

Lees meer over de interne strubbelingen bij de ouderenpartij: 50Plus terug bij af door knalruzie