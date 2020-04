Wetenschappers waarschuwen voor de gevaren van corona-apps

Zestig wetenschappers waarschuwen het kabinet in een brief voor de gevaren van tracking-, tracing- en gezondheidsapps bij de bestrijding van Covid-19. „Of we het nu willen of niet, deze apps zullen een precedent scheppen voor toekomstig gebruik van vergelijkbare invasieve technologieën.”

De wetenschappers willen dat een besluit over de apps wordt genomen door experts uit vakgebieden – zoals technologie, kunstmatige intelligentie, ethiek, recht en de gedragswetenschappen. NRC-columnist Maxim Februari is een van de ondertekenaars.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) zei vorige week dat het kabinet werkt aan apps die moeten helpen om het coronavirus in te dammen. Tot deze dinsdagmiddag kunnen „bedrijven en deskundigen” ideeën aandragen. Het idee kwam het kabinet vorige week al op kritiek te staan van privacyvoorvechters. Maar het schenden van de privacy is niet het enige probleem, stellen de wetenschappers. Met corona besmette gebruikers of gebruikers die bij hen in de buurt zijn geweest, zouden in hun vrijheid beperkt kunnen worden. Dat zou kunnen „leiden tot discriminatie op grond van (vermoedelijke) ziekte”.

Als de apps onbetrouwbaar blijken, kan dat tot schijnveiligheid leiden: mensen denken dat ze beschermd zijn door een app, maar lopen juist meer risico omdat ze zich slechter aan de maatregelen houden. (NRC)

