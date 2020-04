Samen gamen in plaats van Skype

Samen met haar partner gamen? Dat deed Inouchka Kreuning niet. Totdat de coronacrisis aanbrak, en ze niet zomaar meer de deur uit wil gaan. „Sinds de quarantaine spelen we bijna dagelijks Overwatch met goede vrienden”, schrijft ze in een privébericht op Twitter. „Normaal zien we ze elke week.”

Dankzij Overwatch, een teamspel waarin twee groepen van zes spelers het tegen elkaar opnemen, kan ze elke dag even bijkletsen. Videochatten met zijn allen is één ding, maar het gaat toch nét iets gemakkelijker wanneer je ook iets om handen hebt. „Het is dan oké als je even stil bent. Niet dat dat normaal niet zo is, maar ik kan me nu tussendoor ook even op het spel richten.”

Nu mensen vanwege het coronavirus thuis zitten, vliegen games als hete broodjes over de toonbank. De internationale verkoopcijfers schoten afgelopen week met 44 procent omhoog, gelijk met de bezoekersaantallen van gamestreamingsites en webshops. Zelfs de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) raadt volwassenen inmiddels aan: blijf thuis, speel games.

Tijdens het gamen kun je sociaal contact combineren met afleiding, met ‘iets doen’. Mensen ontmoeten elkaar om samen te vechten in competitieve games als Overwatch, of wieden samen de tuin op een eiland in het spel Animal Crossing. Er is de groep The Sims-spelers die elkaar uitdaagt om honderd virtuele personages in quarantaine te zetten, de studenten die hun universiteit nabouwen in Minecraft, de vele groepjes bordspelfanatici die uit noodzaak nu online spelen. Of de jonge componist onder de naam Rotavator, die meedoet aan een uitdaging om 21 dagen lang elke dag gamemuziek te componeren. Hij deelt zijn werk online.

Gamen gebeurt nu met de microfoon aan, of Skype er naast, zoals neuropsycholoog Jasper Winkel: „Momenteel zijn mijn vriendin en ik in Crusader Kings 2 als Vikingen Scandinavië aan het veroveren. Skype staat bij ons altijd aan, ook tijdens het gamen.” Zijn vriendin woont in Zweden.

Winkel maakt daarnaast onder de naam The Sage BB al een paar jaar uitzendingen over het spel Blood Bowl 2. Inmiddels is het een bijbaan geworden. Nu iedereen binnen zit, loopt het kijkersaantal op. „Al vertaalt zich dat niet meteen in extra inkomsten.”

Duik je het gamende internet in, dan is het moeilijk om niet het idee te krijgen dat werkelijk iedereen op dit moment games uitzendt. Zo probeert journalist Pim van den Berg elke avond een paar uur games te streamen terwijl hij de thematiek bespreekt, of zendt Reinout Haank schietgames als Doom Eternal uit. Al is Eurotruck Simulator – een spel waarin je rustig over Europese snelwegen rijdt – nu populairder onder zijn publiek, geeft Haank toe. Soms stressvol: „Ik heb geen rijbewijs en mijn publiek vindt het erg leuk om me af te leiden.”

‘Alleen intelligente spellen’

Ook op mobiele telefoons wordt er uitgebreid sociaal gegamed. Apps als Jackbox Party Pack, die het mogelijk maken om samen spellen te spelen via een combinatie van Skype en mobiel, blijken populair. Ze zijn vaak laagdrempelig, vol teken- en woordspelletjes, en vereisen geen echte kennis van games. Zo wordt het feestjesgevoel toch nog een beetje opgewekt.

Selcuk Atli van game/videochatapp Bunch weet niet wat hem overkomt, zegt hij via Skype. Zijn start-up kwam anderhalf jaar geleden van de grond. De app maakt het mogelijk om met meerdere mensen te videochatten terwijl je games op je mobiel speelt. „We zien de groei die we voor een jaar hadden voorspeld, plaatsvinden in een paar weken tijd. Hiervoor werd Bunch vooral door tienerjongens gebruikt, bijvoorbeeld om Fortnite met vrienden te spelen. Maar sinds corona loopt de leeftijd hard op en hebben we opeens meer vrouwelijke dan mannelijke gebruikers.” Hij hoopt dat meer mensen nu de mogelijkheden zien van digitaal contact.

Voor ouders blijft het wel zoeken naar evenwicht. Eva Boumans (11) krijgt dankzij het thuisleren al genoeg schermtijd, zegt vader Rob. Maar Eva vindt het leven zonder school maar saai. Een oplossing: „Alleen intelligente spelletjes spelen.” Dus wacht Eva nu met smart op een nieuwe aflevering van het spel Hackshield, dat kinderen digitale vaardigheden moet leren. Omdat het „erg leuk is”, zegt ze.

En, oh ja: omdat haar jongere zusje nu boven haar staat in de scorelijst.

