Partijvoorzitter Dales wil namens 50Plus de Tweede Kamer in

Partijvoorzitter Geert Dales van 50Plus heeft zich voor zijn partij kandidaat gesteld voor de Tweede Kamerverkiezingen. Tot die tijd blijft hij voorzitter, maar zal hij zich onthouden van bemoeienis met de samenstelling van de kandidatenlijst. Dat is de uitkomst van een weekeind lang crisisberaad binnen de partij.

Het crisisberaad werd belegd nadat een aantal provinciale afdelingsbestuurders het vertrouwen in Dales dreigden op te zeggen, zolang onduidelijk was of hij voor 50Plus de Tweede Kamer in wil. Een kort geding om te voorkomen dat het partijbestuur via digitale stemming een kandidatencommissie kiest, is met de uitkomst van het crisisberaad ook van de baan.

Intern liepen de emoties over de kandidatuur van Dales voor de Tweede Kamer en dat kort geding zo hoog op, dat behalve partijleider Henk Krol ook ere-voorzitter Jan Nagel bij het crisisoverleg betrokken was. Zowel de provinciale afdelingsvoorzitters als een aantal Statenleden en fractieleden in de Tweede Kamer liepen afgelopen weekeind te hoop tegen Dales. Ook waren zij tegen plannen van het hoofdbestuur om digitaal stemmen mogelijk te maken, zolang het door de coronacrisis niet mogelijk is om ledenvergaderingen te organiseren.

Verkiesbare plek

Een aantal fractieleden in de Tweede Kamer en drie rebellerende afdelingsbestuurders hebben, net als Dales, gesolliciteerd naar een verkiesbare plek voor de komende Tweede Kamerverkiezingen, zo bevestigen betrokkenen. Partijleider Krol, die Dales vorige maand publiekelijk opriep om zich kandidaat te stellen voor de Tweede Kamer, reageerde vorige week fel op het verzet van de afdelingsvoorzitters. Hij noemde de oproep om het vertrouwen in Dales op te zeggen ondemocratisch en riep de initiatiefnemers op hun heil bij een andere partij te zoeken.

Op het crisisberaad is nu afgesproken dat 50Plus digitaal stemmen voorlopig opschort en komend najaar een ledenvergadering organiseert, waar lijfelijk gestemd kan worden over de selectiecommissie en een commissie die het verkiezingsprogramma voorbereidt. Pas als dat niet lukt, bijvoorbeeld omdat het RIVM dergelijke grootschalige bijeenkomsten nog niet toelaat, zal er digitaal gestemd worden. Zowel Krol als ere-voorzitter Nagel benadrukken in een verklaring na het crisisberaad dat de kandidatuur van Dales voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer „zijn voorzitterschap tot het komend voorjaar in de weg staat”.