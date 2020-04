‘Landelijke coördinatie aanpak huiselijk geweld is gewenst’

De aanpak van huiselijk geweld moet landelijk worden gecoördineerd. Dit zegt brancheorganisatie voor maatschappelijke opvang Valente. De brancheorganisatie gaat ervan uit dat door de coronacrisis het aantal slachtoffers stijgt en er een tekort aan opvangplekken dreigt. Bij gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de zorg omtrent huiselijk geweld, ontbreekt een centraal coördinatiepunt, aldus Valente.

„Er was al een tekort aan plaatsen in de vrouwenopvang en door het te verwachten toenemende aantal slachtoffers kan dit nog verder oplopen”, zegt Esmé Wiegman, directeur van Valente. Bovendien waarschuwt ze voor de situatie in opvanghuizen: „In de opvang kunnen zich problemen voordoen, omdat tussen bewoners de spanningen bijvoorbeeld kunnen oplopen.”

Door de coronamaatregelen neemt de spanning thuis toe, stellen hulpverleners in NRC, maar het zicht op huiselijk geweld verslechtert. Slachtoffers zitten vooral thuis, net als de daders, en kunnen geweld veel moeilijker melden. Ook vrienden, familie, kennissen, docenten en sportcoaches zijn minder goed in staat om huiselijk geweld te signaleren en te melden. Bovendien werken sommige gemeenten en hulporganisaties op eilandjes en zijn niet alle regio’s bereid elkaars slachtoffers op te vangen, vertellen hulpverleners.

De brancheorganisatie pleit voor een „landelijke coördinatie” omtrent de aanpak van huiselijk geweld tijdens en ook na de coronacrisis. Wiegman: „Huiselijk geweld zou een volwaardig aandachtspunt moeten zijn van de nationale strategie om het coronavirus te bestrijden.” De oproep, gericht aan gemeenten en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, moet ertoe leiden dat de opvang van slachtoffers „tot een minimum” wordt beperkt.

Verschillende hulporganisaties zijn een chatdienst gestart voor slachtoffers. Landelijk expertise- en behandelcentrum Fier zag tussen januari en maart het aantal chatverzoeken oplopen van 943 naar 1.333. Maandelijks zijn er bijna 11.000 meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling, volgens het Landelijk Netwerk Veilig Thuis. Twee derde wordt gemeld door de politie.

Strenge coronamaatregelen leiden volgens de VN tot meer huiselijk geweld

Ruim een week geleden waarschuwden de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, dat de strenge coronamaatregelen wereldwijd leiden tot een toename in huiselijk geweld. In Frankrijk waren een week na de lockdown dertig procent meer meldingen dan normaal.

In Frankrijk en op de Spaanse Canarische eilanden kunnen slachtoffers de apotheek bellen voor een ‘masker 19’: een codewoord om hulp in te schakelen zonder dat afluisterende daders dat doorhebben. De apotheker doet een melding bij de politie. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzoekt momenteel of Nederland een eigen ‘masker 19’ krijgt, bevestigen betrokken bronnen.

