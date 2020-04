De autoriteiten hadden gevreesd voor het paasweekeinde. Om te verhinderen dat mensen het verbod om het huis te verlaten zouden overtreden om paasdingen te doen, was er een massale politiemacht gemobiliseerd. Alleen al in Genua waren er vierhonderd agenten op straat om familiebezoek en uitstapjes naar de zee of de bergen tegen te gaan. Er waren veertig wegversperringen opgeworpen bij kust- en uitvalswegen. Wij hoorden de helikopters cirkelen boven de stad.

Even waren Stella en ik vandaag buiten op het pleintje onder ons huis. We droegen mondkapjes en hadden onze identiteitspapieren en autocertificazione bij ons. Maar we gingen na vijf minuten weer naar binnen. We waren bang voor patrouilles.

De afsluiting van Italië zou tot morgen duren. Maar het dodental blijft oplopen. Met het oog op de nationale feestdagen van 25 april en 1 mei heeft de regering de lockdown per decreet verlengd tot 3 mei.

Met elke verlenging van de van overheidswege uitgevaardigde quarantaine word ik banger dat de ongehoorde inperking van onze vrijheden minder tijdelijk zal blijken dan ons wordt voorgespiegeld. Geen enkele expert slaagt er vooralsnog in een exitstrategie te berekenen die korter dan twee jaar duurt. Er zijn goede reden om fundamentele verworvenheden als het recht op vrije verplaatsing en het recht op vergadering op te schorten, dat snap ik, maar ik besef ook dat elk totalitair regime in het verleden alleen maar had kunnen dromen van zulke goede redenen.

Sinds we god, religie en zingeving hebben afgeschaft, staan we als kwetsbare mechaniekjes in de wereld. We zijn gereduceerd tot onze biologie. We offeren het volle leven op om het vege lijf te redden, omdat het vege lijf het enige is dat ons nog kenmerkt. Zo hebben we deze gezondheidsdictatuur over onszelf afgeroepen en ik zie eerlijk gezegd weinig aanwijzingen dat deze slechts tijdelijk zal zijn.

Schrijver Ilja Leonard Pfeijffer woont in Genua. Op deze plek schrijft hij over de impact die het coronavirus heeft op het leven daar.

