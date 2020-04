Kamerleden 50Plus zeggen vertrouwen op in voorzitter Geert Dales

Met uitzondering van fractievoorzitter Henk Krol hebben alle Eerste en Tweede Kamerleden van 50Plus alsmede partijoprichter Jan Nagel het vertrouwen opgezegd in voorzitter Geert Dales. Dat hebben de dissidente Kamerleden dinsdag in een persbericht laten weten. Daarin hekelen ze de „autocratische” en „weinig democratische stijl van leidinggeven” van Dales, die sinds 2018 voorzitter is.

De afgelopen weken is onrust binnen de partij ontstaan over de ambities van Dales (68) om na de volgende verkiezingen voor 50Plus in de Tweede Kamer zitting te nemen. Volgens de Kamerleden gaat dat niet samen met het voorzitterschap van de partij. Als voorman kan Dales namelijk invloed uitoefenen op het samenstellen van de kandidatenlijst van 50Plus.

Henk Krols naam staat niet onder het dinsdag uitgezonden persbericht over de oproep tot opstappen. Hij wil dat de leden van 50Plus zich uitspreken over zijn eigen lot en dat van Dales, meldt persbureau ANP. Dales zegt in een reactie dat hij niet van plan is op te stappen en dat hij alleen verantwoording aflegt aan de leden van de partij. Dales: „De honden blaffen, de karavaan trekt verder.”

Dales kan alleen afgezet worden op een congres, na een stemronde door de leden. Met de huidige coronamaatregelen ziet het er niet naar uit dat een congres in de nabije toekomst georganiseerd wordt.

Een aantal provinciale afdelingsvoorzitters zei vorige week al het vertrouwen op in Dales. Na een weekend van crisisberaad was de uitkomst dat Dales voorzitter blijft tot hij zitting neemt in de Tweede Kamer, maar zich niet zal bemoeien met de samenstelling van de kandidatenlijst.

Storm

Een persbericht van 50Plus over die oplossing, dat dinsdagochtend gepubliceerd werd, zorgde voor een nieuwe storm binnen de partij. In het bericht was te lezen dat erevoorzitter Jan Nagel en fractievoorzitter van 50Plus in de Eerste Kamer Martin van Rooijen Dales’ kandidatuur voor de Tweede Kamer steunen. Dat is volgens Nagel absoluut niet het geval.

Voordat Dales in 2016 naar de ouderenpartij overstapte, was hij lid van de VVD. Voor die partij zat hij eind jaren negentig in de Amsterdamse gemeenteraad. Ook was hij in de periode 2000 tot 2004 wethouder in de hoofdstad. In die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor de aanbesteding van de Noord/Zuidlijn, waarvan de aanleg zou uitgroeien tot een financieel debacle. 50Plus heeft vier zetels in de Tweede Kamer en twee zetels in de Eerste Kamer.

Correctie (14 april 2020): In een eerdere versie van dit bericht stond dat Geert Dales 78 is. Hij is 68. Dat is aangepast.