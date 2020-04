Trump schort bijdrage aan Wereldgezondheidsorganisatie op

De Verenigde Staten schorten hun financiële bijdrage aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op. Dat kondigde president Donald Trump dinsdag aan op een persconferentie. Volgens Trump is de organisatie medeverantwoordelijk voor de snelle globale verspreiding van het virus. Met 400 tot 500 miljoen dollar per jaar leveren de Verenigde Staten de grootste bijdrage van alle landen ter wereld aan de WHO.

In de komende “zestig tot negentig dagen” zal de Amerikaanse regering gaan onderzoeken in hoeverre de WHO zich schuldig heeft gemaakt aan wat Trump “ernstig wanbeheer” noemde. „De WHO heeft gefaald in haar basisplicht”, zei de president. „Er zijn veel doden gevallen door haar fouten.”

Zo zegt de Amerikaanse regering dat de WHO verkeerde adviezen heeft gegeven en te lang heeft gewacht met beslissingen te nemen. „Andere landen en regio's die de richtlijnen van de WHO hebben gevolgd en hun grenzen open hebben gehouden voor China, hebben de pandemie over de hele wereld versneld helpen verspreiden” zei Trump. Hij noemde de VN-organisatie “China-gecentreerd”: „Wat ze ook doen, China krijgt altijd gelijk” van de WHO.

In eigen land staat Trump onder grote druk om zijn aanpak van de uitbraak van het coronavirus. De president wil zo snel mogelijk de economie herstarten, maar in een interview met persbureau AP gaf viroloog Anthony Fauci, hoofd infectieziekten van de Amerikaanse overheid, aan dat dat veel te optimistisch was. Gouverneurs van de Amerikaanse staten waarschuwden dat zij daar het laatste woord over hebben. Trump verklaarde op woensdag een persconferentie dat hij als president op dit vlak “totale controle” heeft.

Het dodental in de Verenigde Staten is inmiddels opgelopen tot meer dan 25,000. Uit cijfers van de Johns Hopkins University blijkt verder dat er meer dan 600,000 besmettingen zijn geregistreerd.