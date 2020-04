Ben online aan het shoppen en vraag manlief zijn mening over een blauw-geel gestreepte broek. Na een blik op de afbeelding te hebben geworpen, reageert hij als door een wesp gestoken: „Als je zo graag ruimte wil creëren tijdens deze dagen, kun je ook iets anders verzinnen.”

