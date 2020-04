Boseman geeft ‘21 Bridges’ meer diepte dan schrijver bedacht

Hoewel politiefilm 21 Bridges voor de coronapandemie werd gemaakt, zit er een plotelement in dat je nu met heel andere ogen bekijkt. Op aanbevelen van de politie besluit de burgemeester van New York namelijk tot een volledige lockdown van Manhattan. Alle 21 bruggen van en naar het dichtbevolkte eiland in New York worden afgesloten, bussen en metro’s staken hun ritten en surveillancehelikopters gaan de lucht in. Deze drastische maatregelen hebben één doel: het vinden van twee criminelen die bij een drugsoverval veel cocaïne buitmaakten en daarbij maar liefst acht politieagenten doodschoten.

De klopjacht op de ‘cop killers’ wordt geleid door Andre Davis, een no-nonsense rechercheur bij de NYPD. Hij verloor op dertienjarige leeftijd zijn vader die ook bij de politie werkte. 21 Bridges begint met diens indrukwekkende begrafenis en snijdt dan naar het heden. Voordat de actie losbarst, volgt er eerst nog een scène waarin Andre kritisch ondervraagd wordt door de afdeling Internal Affairs. Vooral omdat hij schietgraag lijkt, al schoot Andre volgens zichzelf nooit als eerste en was er altijd een reden om te schieten. Deze scène fungeert op twee niveaus: hij suggereert dat Andre een ongeleid projectiel is maar verwijst ook naar het vele politiegeweld in de Amerikaanse samenleving – met doden die voorkomen hadden kunnen worden.

Naarmate de film vordert blijkt Andre echter een zeer gedecideerde rechercheur die gerechtigheid hoog in het vaandel heeft, voor hem geen Dirty Harry-achtig gedrag vol eigenrichting. In zijn zoektocht wordt hij bijgestaan door Frankie (Sienna Miller), een agente van de narcoticabrigade.

21 Bridges is een competente politiefilm met een aantal aardige actiescènes. Dat het anders zit dan op het eerste gezicht lijkt, is voor de oplettende kijker geen echte verrassing. Dus is het maar goed dat de karakterisering van de twee zwarte hoofdpersonages redelijk uitgewerkt is, met naast Andre een van de criminelen op wie hij jacht maakt, Michael. Michael is weliswaar een misdadiger, maar toont zich hoogst intelligent in zowel de analyse van de onfortuinlijke situatie waarin hij zelf terecht is gekomen als zijn inzicht dat politiegeweld meestal zwarten treft. Eerst schieten, dan praten. Een praktijk waar Andre, ondanks de eerdere suggestie dat hij te makkelijk schiet, niet aan meedoet.

Dit kun je als statement opvatten in een film die verder niet zo heel veel meer biedt dan kundig gebrachte actie. Andre wordt gespeeld door Chadwick Boseman (Black Panther), wiens charismatische spel de rol meer diepte geeft dan de scenaristen voor elkaar kregen.

Actie 21 Bridges Regie: Brian Kirk. Met: Chadwick Boseman, Sienna Miller, Stephan James, Taylor Kitsch, J.K. Simmons. Te zien op Amazon Prime ●●●●●

