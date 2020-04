Bosbranden brengen de kernreactor van Tsjernobyl opnieuw in gevaar

Hevige bosbranden rond de verlaten kernreactor van Tsjernobyl in het noordwesten van Oekraïne zorgen al ruim een week voor onrust onder de bevolking en milieuorganisaties. Volgens de regering in Kiev is er echter geen direct gezondheidsrisico en ligt het radioactieve afval uit de in 1986 ontplofte reactor veilig opgeslagen. Met blusvliegtuigen wordt gewerkt om het vuur, dat zich uitstrekt over een oppervlak van 35.000 hectare, onder controle te krijgen.