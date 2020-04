Barack Obama schaart zich achter kandidatuur Joe Biden

Barack Obama heeft dinsdag zijn steun uitgesproken voor de Democratische presidentskandidaat Joe Biden. „Ik geloof dat hij alle kwaliteiten heeft die we nu in een president zoeken”, zegt de voorganger van huidig president Donald Trump in een video die is verspreid door de campagne van Biden. Zodra de maatregelen met betrekking tot het coronavirus dat toelaten, zal Obama zich tijdens campagnebijeenkomsten bij Biden voegen.

In de VS broeit een fel debat over de organisatie van de landelijke verkiezingen later dit jaar. Moet de Amerikaan kiezen voor zijn gezondheid of stemrecht?

Biden was tussen 2008 en 2016 de vicepresident onder Obama. „Joe Biden als vicepresident kiezen was een van de beste beslissingen die ik in mijn leven heb genomen.” Obama benoemt in de twaalf minuten durende video onder meer de rol die Biden als vicepresident speelde in de bestrijding van het H1N1-virus en de ebola-epidemie, een tweetal crises die zich tijdens zijn presidentschap afspeelden. „Joe was erbij tijdens de wederopbouw na de vorige recessie en heeft geholpen met het redden van de Amerikaanse autoindustrie.”

Fel op Donald Trump

Hoewel hij zijn opvolger niet bij naam noemde, uitte Obama indirect felle kritiek op het beleid van Donald Trump. De Republikeinse partij, die behalve het Witte Huis ook de Senaat controleert, is volgens hem „niet geïnteresseerd in vooruitgang en alleen uit op macht”. „Amerikanen van goede wil moeten zich verenigen tegen een politiek die zich laat karakteriseren door corruptie, zelfverrijking, desinformatie, onwetendheid en pure gemenigheid.”

Nu Bernie Sanders zijn pogingen president van de Verenigde Staten te worden vorige week heeft gestaakt, is Biden degene die het namens de Democraten in november tegen Trump zal opnemen. Sanders gaf maandag zijn endorsement aan zijn voormalig rivaal. Volgens The New York Times speelde Obama daar een belangrijke rol in. De voormalig president bemoeide zich volgens de krant maandenlang achter de schermen met de voorverkiezingen in zijn partij.

Obamas steun moet dienen als bindmiddel voor de achterban van de Democratische partij, die de voorverkiezingen om de nominatie voor presidentskandidaat in ging met meer kandidaten dan ooit. Obama: „Democcraten zijn het niet altijd eens over ieder detail van de manier waarop we veranderingen in dit land moeten doorvoeren. Maar we zijn het er wel over eens dat dingen anders moeten. En dat kan alleen als we deze verkiezingen winnen.”