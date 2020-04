‘Als zwarte man een politieagent spelen is moeilijk’

Al twee jaar kent de hele wereld hem als Black Panther, Marvels zwarte superheld. Maar de Amerikaanse acteur Chadwick Boseman (42) had voor zijn grote doorbraak al enkele opmerkelijke rollen op zijn naam, voornamelijk in biografische verfilmingen over Afro-Amerikaanse iconen. Zo vertolkte hij Jackie Robinson, de eerste Afro-Amerikaanse honkballer in de Major League in 42 (2013), zanger James Brown in Get On Up (2014) en Thurgood Marshall, de eerste Afro-Amerikaanse rechter in het Amerikaanse hooggerechtshof in Marshall (2017).

In zijn nieuwste film, de politiethriller 21 Bridges, speelt Boseman een heel andere rol: een New Yorkse rechercheur met de opdracht om twee vermeende moordenaars, één zwart en één wit, aan te houden. Kan hij sinds Black Panther uit diversere rollen kiezen? „Het interessante aan deze vraag is dat al mijn rollen divers zijn. James Brown lijkt helemaal niet op Jackie Robinson of Thurgood Marshall.”

In 2019 tekende Boseman voor de rol van Yasuke, de eerste en enige Afrikaanse samoerai in Japan. Hoe kiest hij zijn films? De acteur kijkt verbaasd: „Ik had niet verwacht dat je Yasuke zou noemen.” Hij glimlacht. „Films als 42, Marshall of Black Panther waren projecten die onverwachts mijn kant opkwamen. Ik beschouw ze als zegeningen. Maar de rol van Yasuke was een keuze. Ik denk dat mijn motto is: mezelf en anderen uitdagen. ‘Welke rollen hebben mensen als ik nog niet zien vertolken?’ ‘Welke verhalen zijn niet verteld over onze mensen?’ Deze vragen stel ik mezelf. Wie van ons kende het verhaal van Yasuke? Kijk, onze geschiedenis begon niet bij de slavernij of bij de Trans-Atlantische slavenhandel. Wat gebeurde er daarvoor? Of wat gebeurde er in die tijd dat daar niets mee te maken had? Als verhalenverteller, en dit omvat niet alleen acteren maar ook schrijven, produceren en regisseren, vraag ik me af: wat wil ik de wereld insturen?”

In een land als de Verenigde Staten, waar een zwarte man 2,5 keer zoveel kans als een witte man heeft om door politiegeweld om te komen, kwam Bosemans keuze om een politieman te vertolken in 21 Bridges voor velen als een verrassing. „Vandaag vroeg iedere journalist of het moeilijk was om als zwarte man een politieagent te spelen”, vertelt de acteur in een hotelkamer in Londen, waar hij al de hele dag interviews geeft. „Voor deze film heb ik gekozen; ik denk dat het belangrijk is om te vertellen dat het inderdaad moeilijk is, maar dat iemand het alsnog kan doen.”

Beeldvorming lijkt belangrijk voor u.

„Ja, het verandert ons wereldbeeld en onze perceptie. Daardoor kan iedereen de wereld op een andere manier leren zien.”

Hoe past ‘21 Bridges’ in dat plaatje?

„De film gaat over een politieman die elke etniciteit had kunnen hebben. We moeten ook rollen spelen die daar niet van afhankelijk zijn. De acteurs die ik bewonder hebben films als 21 Bridges gemaakt. Denzel Washington, maar ook De Niro, Pacino, Tommy Lee Jones, Clint Eastwood. Films die vandaag de dag niet meer gemaakt worden. En als acteur wil je ook de kans krijgen om een beetje te flexen, een beetje op te scheppen met je talenten.” Hij lacht. „Je wilt ook je vaardigheden kunnen gebruiken op veel verschillende manieren. Dit is wat ik in deze film doe.”

Was ook deze film uitdagend?

„Zeker. Het acteren was uitdagend, je moet een evenwicht vinden tussen wat jij als acteur weet, en wat de kijkers weten. Of bijvoorbeeld: hoe kan ik ervoor zorgen dat de kijkers zien dat ik mijn bazen wantrouw, op een manier waarop mijn bazen het zelf niet doorhebben?”

Wat wilde u vertellen met ‘21 Bridges’?

„In de film, na de moord op de politieagenten, wordt mij gevraagd om gerechtigheid te bewerkstelligen op straat …”

Politiegeweld, dus.

„Dat kan politiegeweld zijn, maar niet per definitie. We zijn als politie in de film op zoek naar moordenaars, dus er is sowieso een grotere kans dat die gedood worden, ook omdat ze bewapend en gevaarlijk zijn. Ze mogen neergeschoten worden zodra ze gezien worden, zonder dat iemand zich afvraagt of daar buitensporig geweld aan te pas kwam. Daarom denk ik dat het ontzettend belangrijk is dat ik deze rol vertolk, omdat mensen moeten kunnen zien dat ook onder deze extreme omstandigheden, er een politieagent is die niet meteen schiet, maar eerst luistert.”

De film geeft dus een genuanceerd beeld van de politie?

„Het is een politiethriller, maar in bepaalde opzichten lijkt het op een samoeraifilm. Er zijn regels over hoe je gerechtigheid moet bewerkstelligen. Daarnaast, de wereld moet zien dat het ook op deze manier kan. Soms moet je iets in de wereld brengen om de kloof te overbruggen. En zelf wilde ik een politieagent op het scherm zien die zich gedraagt zoals een politieagent zich hoort te gedragen.”

Twee van de andere hoofdrolspelers waren een vrouw en een zwarte man. Was dat een bewuste keuze?

„Ja. En het was in het bijzonder belangrijk dat Michael [een van de twee vermeende criminelen, red.] in deze film een persoon van kleur van Afrikaanse afkomst was. Ik heb me echt hard gemaakt voor Stephan James in deze rol.”

Zo’n diverse cast is nog uitzonderlijk voor een mid-budgetfilm. Is dat een teken dat de filmindustrie verandert?

Boseman lacht: „Het is vooral een teken dat ik deze film mee produceer.”

