Zeker zes doden door tornado’s in Mississippi

Krachtige tornado’s in de Amerikaanse staat Mississippi hebben aan zeker zes mensen het leven gekost en veel schade aangericht.

Ook andere zuidelijke staten in de Verenigde Staten worden geteisterd door het noodweer. Zo is er door de storm en de regen ook de nodige schade en stroomuitval in Texas, Alabama en Lousiana.

In die laatste staat zijn ook zeker driehonderd huizen vernield en heeft het noodweer op een lokaal vliegveld voor zeker 30 miljoen dollar aan schade veroorzaakt aan vliegtuigen.

De slachtoffers in Mississippi vielen in Walthall County, Lawrence County en Jefferson Davis County in het zuidwesten van de staat. De weerdienst NOAA had vooraf gewaarschuwd voor tornado’s met windstoten tot liefst 330 kilometer per uur en sprak van „een uitzonderlijke gebeurtenis”.

Vanwege de uitbraak van het coronavirus twijfelden veel lokale autoriteiten of ze wel schuilplaatsen moesten openen, maar de American Meteorological Society stelde heel duidelijk dat mensen zich vanwege de extreme weersomstandigheden absoluut in veiligheid moesten brengen. Daarbij moesten ze wel zoveel mogelijk anderhalve meter afstand tot elkaar houden. In Mississippi waren tot zondag in totaal bijna drieduizend coronabesmettingen vastgesteld.

Read the new AMS Statement on Tornado Sheltering Guidelines during the COVID-19 Pandemic: https://t.co/mDYBwvuGbi pic.twitter.com/t8bkLrjU4U — American Meteorological Society (@ametsoc) April 9, 2020

Ook deze maandag worden in grote delen van de Verenigde Staten weer zware stormen verwacht.