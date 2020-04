Storm VS: zeker 30 doden, miljoen huishoudens en bedrijven zonder stroom

Het dodental als gevolg van een zware storm in het zuidoosten van de Verenigde Staten is opgelopen tot zeker dertig. Ook zitten meer dan een miljoen huishoudens en bedrijven zonder stroom, meldt persbureau AP maandag. Hevige regenval leidde tot modderstromen en overstromingen.

Zondag waren al zeker elf mensen omgekomen in de staat Mississippi door een aantal krachtige tornado’s. Ook vielen er doden in South Carolina, Tennessee, Arkansas en North Carolina, waar bewoners onder meer in kelders moesten schuilen vanwege het noodweer. Huizen werden verwoest en bomen werden uit de grond getrokken.

Het natuurgeweld maakte het op bepaalde plekken lastig om de huidige coronamaatregelen in de VS in stand te houden. De gouverneur van Alabama besloot de social distancing regels op te schorten.