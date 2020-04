Ollongren keert terug in kabinet, maar nog niet als vicepremier

Na ruim een half jaar ziekteverlof keert D66-minister Kajsa Ollongren terug in het kabinet. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) naar aanleiding van berichtgeving maandag in De Telegraaf. Ollongren krijgt haar oude portefeuille bij BZK weer terug, maar het vicepremierschap blijft voorlopig in handen van haar vervanger Wouter Koolmees. „In principe gedurende de coronacrisis”, aldus de woordvoerder.

Ollongren was sinds begin oktober met ziekteverlof nadat er complicaties waren opgetreden bij de behandeling van een bijholteontsteking. Vanaf november had ze haar taken als minister door verschillende collega’s in het kabinet laten overnemen. Ze is onder meer belast met wonen, constitutionele zaken (waaronder het referendum), gemeentelijke herindelingen en de Algemene Bestuursdienst. De staatssecretarissen Raymond Knops (BZK, CDA) en Stientje van Veldhoven (Infrastructuur & Waterstaat, D66) werden gepromoveerd tot minister, minister Ank Bijleveld (Defensie, CDA) kreeg tijdelijk de AIVD onder zich en minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) werd benoemd tot vicepremier. De laatste blijft deze functie dus vooralsnog vervullen. Knops en Van Veldhoven zullen weer aan het werk gaan op het niveau van staatssecretaris.