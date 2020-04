nuffniet? In het Amsterdamse cruisegebied is de markt voor seks niet stilgevallen

Op de zonneweide van de Oeverlanden, in het Amsterdamse natuurgebied de Nieuwe Meer, lijkt de 1,5-meter-regel van het RIVM deze paasmiddag effect te hebben. Duo’s baden naakt in de zon, op afstand van elkaar. Groepjes mensen keuvelen met een paar meter ertussen. En mannen die het grasveldje oversteken, lopen keurig in een boogje om elkaar heen.

Jan (55) zit op een boomstronk in het ‘cruisegebied’ van de Nieuwe Meer, een plek waar mannen elkaar voor seks ontmoeten. Zijn achternaam wil hij vanwege zijn privacy niet in de krant. „Zie je”, zegt hij, „er zit een paar meter tussen alle handdoeken.”

Man tot Man, een informatiesite voor homo- en biseksuele mannen op initiatief van Soa Aids Nederland, introduceerde een speciale slogan die oproept af te zien van seksdates: #nuffniet. Het initiatief wordt gesteund door het COC. Zowel cruisende homo’s als heteromannen en vrouwen op Tinder moeten nu afzien van seksafspraken, zegt de belangenorganisatie.

Zon en gezelligheid

In de Oeverlanden heeft Steven (40) de „vaste bezoekers” van de ontmoetingsplek al een paar weken niet gezien. De stamgasten, een groep die voornamelijk bestaat uit zestigplussers is vermoedelijk bang geworden, zegt hij. En er zijn ook minder toeristen in het cruisegebied. Zelf bleef hij de eerste weken zoveel mogelijk thuis, zijn vriend deed de boodschappen. Maar maanden quarantaine? Dat zag hij niet zitten. Daarom is hij hier vandaag, ondanks de voorschriften van de overheid.

De meeste mannen komen, zeggen ze, momenteel voor de zon en gezelligheid – seks moet wachten tot na corona. Sommigen komen alleen om te gluren. En anderen om te masturberen terwijl een ander toekijkt, zegt een man in een poloshirt. „Het nieuwe cruisen? Rukken op afstand.”

Toch is de markt niet compleet stilgevallen. Op de zanderige paadjes achter het grasveld schuifelen tientallen mannen traag langs elkaar. Aan een tak hangt een vuilniszak die dienstdoet als afvalbak.

Cruisen is als vissen: je doet het in stilte. Vluchtig oogcontact, weglopen, achteromkijken. Word je gevolgd, dan heb je beet en zoek je een meer beschutte plek. Omstanders mogen toekijken, maar kunnen ook worden weggestuurd. Mannen die de stilte verbreken, worden daarop aangesproken: „Kom je om te neuken of om te praten?”

‘Adrenalinedingetje’

Steven loopt via een zandpaadje de bosjes in. Hij is hier puur voor de seks, zegt hij. „Ik ken wel betere plekken om van de zon te genieten, en met minder muggen.” Cruisen is „een adrenalinedingetje”. Hij doet het net als motorrijden, omdat hij er een kick van krijgt. De risico’s neemt hij op de koop toe. Bang voor corona is hij niet. „Iedereen krijgt het toch, dus liever snel.”

Dat hij besmet is met hiv, plaatst het gevaar van Covid-19 in perspectief, denkt hij. Veel van zijn vrienden maakten de aidsepidemie in de jaren tachtig bewust mee. „Zij moesten drie keer per week naar een begrafenis.” Er wordt veel te hysterisch gereageerd op de corona-epidemie, vindt hij. „Je moet vooral de zwakkeren isoleren.”

Andere mannen zijn een stuk minder stellig. Ze twijfelen wel degelijk over het risico dat ze nemen. Bijvoorbeeld Alex (72). Hij ontdekte het cruisegebied veertig jaar geleden bij toeval omdat hij zijn zeilbootje er in de buurt aanmeerde. Toen zijn huwelijk – „een gevangenis” – tien jaar later sneuvelde, kwam hij terug. Inmiddels is hij een vaste bezoeker. Zijn partner zit vast in Londen. Hij stuurde een foto van een meertje, zegt Alex. „Hij was aan het cruisen.” Moet hij dan thuisblijven?

De kans dat Alex vanmiddag ‘scoort’ is klein, zegt hij. „Ik val vooral op Aziatische mannen en die zijn hier maar weinig.” Neemt hij niet een onnodig risico, ook met zijn leeftijd? Schoorvoetend: „Ja, ik krijg achteraf vast flinke spijt, maar het leven gaat door. Ik ben gelukkig nog niet een leuk iemand tegengekomen.”

Handhavers

Handhavers en politie komen normaal gesproken vooral naar de zonneweide, zegt Alex, als mannen zich naakt bij het fietspad ophouden of in het zicht van reguliere bezoekers seksen. „Nu waarschuwen ze ook als we in groepjes liggen.” Maar op de paden in de bosjes controleren ze al „een hele tijd” niet meer.

Cruiseplekken zoals de Nieuwe Meer tijdelijk sluiten heeft geen zin, denkt een woordvoerder van het COC. „Daarmee verplaats je het alleen maar.” Maar als mensen dichter dan anderhalve meter bij elkaar in de buurt komen, moet je daar tegen optreden, zegt hij. Dat geldt voor cruiseplekken net zo goed als straathoeken met hangjongeren en parken waar gebarbecued wordt.