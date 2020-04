‘Insecure is een viering van de zwarte en bruine gemeenschap in LA’

De wereld buiten Amerika maakte waarschijnlijk pas echt kennis met actrice, schrijfster en producent Issa Rae (35) toen zij in januari de Oscarnominaties bekendmaakte vanuit het Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles. Haar strakke blik na het opnoemen van de namen in de categorie Beste Regisseur en de treffende opmerking „gefeliciteerd aan die mannen”, werd diezelfde dag nog een virale meme. Toch is de ook in Nederland betrekkelijk onbekende Rae al sinds 2016 een invloedrijke stem in de Amerikaanse entertainmentindustrie, toen de op haar succesvolle YouTube-serie Awkward Black Girl gebaseerde Insecure in première ging.

In Amerika krijgen kijkers geen genoeg van Issa, Molly, Kelli en Tiffany, hun succesvolle carrières, onzekerheden en relatiedrama. Het derde seizoen (2018) kwam er door de almaar groeiende cijfers van het seizoen ervoor, die van gemiddeld 400.000 naar 1.1 miljoen kijkers per aflevering steeg. Op Rotten Tomatoes (de filmreview website met input van fans) krijgen alle drie de seizoenen scores tussen de 94 en 100 procent en Rae kreeg twee Golden Globes en een Primetime Emmy Award voor het door haar gespeelde personage Issa Dee.

De show maakt maximaal gebruik van haar thuisbasis Los Angeles. Van meeslepende en weidse droneshots van downtown tot sfeervolle interieurs van bekende restaurants. Vooral de in South LA gelegen wijken tussen Baldwin Hills en Inglewood krijgen uitgebreid de kans om te laten zien wat ze in huis hebben. „Ze gaan naar alle hotspots en bezoeken alle plekken waar ik ook altijd kom”, vertelt social media strateeg Tatiana El-Khouri, die opgroeide in Crenshaw. Eén specifieke aflevering, ‘Fresh-Like’, zal haar altijd bijblijven. „Het was bijna een liefdesbrief aan Leimert Park [een buurt ten oosten van Crenshaw en Baldwin Hills, red.]. Terwijl ze taco’s haalt, komt Issa haar crush tegen. Omdat hij uit Texas komt, besluit ze hem een rondleiding te geven. Daarna wordt het zo’n beetje ‘de grootste hits’ van de Leimert Park-tour.”

Bekend als criminele buurt

Zo valt Insecure te zien als een portret van voorheen minder (positief) belichte wijken van Los Angeles en hun inwoners. „Het is heel cool om zo’n viering van die zwarte en bruine gemeenschap op tv te zien”, vertelt El-Khouri. South LA is bij velen uit films en series vooral bekend als een door criminaliteit en geweld geteisterde buurt. Het hart van de rellen in de jaren tachtig en de plek waar gangsterrap geboren werd. „Ik groeide op in die tijd, dus maakte het allemaal van dichtbij mee. Maar ik was ook bij de ‘renaissance’, de periode waarin we als gemeenschap samenkwamen en nieuwe culturele plekken voor en met elkaar creëerden. Insecure weet die kant heel goed vast te leggen en waardeert de restaurants en cafés waar ook de bewoners van houden.”

Rae’s portret van Los Angeles voelt voor mensen als El-Khouri zo authentiek, omdat de serie rechtstreeks uit haar leven gegrepen is. Ze groeide zelf op in Inglewood en woont er vandaag de dag nog steeds. Dat HBO haar de mogelijkheid heeft gegeven haar visie zonder veel restricties te ontvouwen, was voor de zender een manier om aan te tonen hoe serieus ze ‘black entertainment’ namen.

In 2015, bijna een jaar voor de release van de show op HBO, was het succes van series als Black-ish (een sitcom over een afro-Amerikaans gezin) en Empire (over een hiphop mogul en zijn platenlabel) namelijk een indicatie voor Hollywood dat er wel degelijk publiek was voor complexe personages van kleur.

Rae prees de zender tijdens een panel op het Sundance Film Festival afgelopen januari. „Ze zeggen nooit dat ze een grap niet begrijpen of dat we een bepaalde cultureel geladen scène eerst moeten uitleggen voor het de aflevering haalt. Ze lachen gewoon mee met de grappen en geven soms later toe dat ze het niet hadden begrepen, maar ervan uitgingen dat dat iets speciaals ‘voor ons’ was”.

Mee in de witte stroming

Wanneer El-Khouri hoort dat uit een kleine Nederlandse steekproef blijkt dat er maar bij een enkeling een belletje gaat rinkelen bij de namen Issa Rae en Insecure is ze eigenlijk niet verbaasd. „Als iemand van kleur ben ik zo gewend aan het zien van verhalen op tv en in film die niet voor of over ‘ons’ zijn. Er wordt ons al jaren verteld dat we gewoon mee moeten gaan met de witte stroming en dat dat nu eenmaal is zoals het is. Aan de ene kant denk ik dus: het is misschien niet ‘jouw’ verhaal, maar dat is geen reden om het niet te kijken of je ermee verbonden te voelen. Aan de andere kant denk ik ook: niet alle content hoeft iedereen aan te spreken.”

Toch is de show herkenbaar voor twintigers en dertigers over de hele wereld. In de kern gaat Insecure over volwassen worden in een tijd die veel aanpassingsvermogen vereist. Alle universele thema’s komen aan bod: vriendschap, carrière, liefde, daten, seks. Daarin doet Insecure niet onder voor (witte) klassiekers als Friends en Sex and the City.

Seizoen vier van Insecure is vanaf deze maandag beschikbaar op Movies & Series XL van Ziggo. Daar zijn ook seizoenen één tot en met drie terug te zien.

Het ‘Issa-effect’

Restaurants en cafés die in Insecure worden bezocht, zien kort erna het aantal gasten toenemen. Worldwide Tacos in Leimert Park, waar hoofdpersoon Issa in de aflevering ‘Fresh-Like’ haar zalmtaco scoort, zag binnen twee weken na de uitzending een toename van 50 procent in klandizie, waarbij mensen soms bereid waren zeven uur te wachten op een gerecht. Om diezelfde reden had de eigenaar van het Hot en Cool Café, die in dezelfde aflevering zat, Rae benaderd toen hij haar eerder was tegengekomen in zijn lokale Home Depot. De steun van binnen en buiten de buurt groeide na het derde seizoen ook bij hem aanzienlijk.