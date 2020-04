Homostel in Amsterdam belaagd, 15-jarige jongen aangehouden

Een 15-jarige jongen is maandag aangehouden in verband met het belagen van een homostel in Amsterdam. De verdachte heeft zichzelf gemeld op het politiebureau en wordt verhoord, schrijft de politie.

Het incident speelde zondag en kreeg veel aandacht online nadat een van de slachtoffers beelden ervan had gedeeld op sociale media. Het slachtoffer zegt daarbij dat hij hand in hand met zijn verloofde onderweg was naar een supermarkt in Amsterdam-Oost toen een groep jongeren hen lastig begon te vallen. Het tweetal kreeg doodsverwensingen en werd uitgescholden voor ‘kankerhomo’s’. Het is niet duidelijk hoeveel jongens er precies bij betrokken waren.

Nadat het stel de politie had gebeld, zou een groot deel van de groep vertrokken zijn. Een van de jongens bleef echter hangen en probeerde de mannen aan te vallen, is te zien op de videobeelden. Later kwamen twee jongens op een scooter terug en spuugden op de twee mannen. „Dat kan ons ook nog infecteren met corona”, stelt het slachtoffer.

De politie schreef eerder op Twitter onderzoek te doen naar een „mogelijk homogerelateerd incident”. Het voorval wordt „erg serieus” opgenomen en het aangifteproces versneld. Het onderzoek naar andere betrokkenen loopt nog, politie roept daders op om zich te melden.