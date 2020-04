Dirk van den Broek, grondlegger supermarktketen, overleden (96)

Dirk van den Broek, oprichter van de gelijknamige supermarktketen, is woensdag in zijn woonplaats Aerdenhout overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt in een overlijdensadvertentie in NRC Next. Hij is 96 jaar geworden.

Van den Broek werd in 1924 in Amsterdam geboren als zoon van een veehouder ten westen van de stad en trok vanaf zijn vijftiende met een melkkar door Amsterdam om melk te verkopen. In 1942 opende hij een melkwinkel aan het Mercatorplein in de hoofdstad. Elf jaar later opende hij de eerste supermarkt van Nederland, op de hoek van de Kinkerstraat en de Bilderdijkstraat.

Sindsdien is de keten van Dirk van den Broek uitgebreid tot 123 winkels in Nederland, voornamelijk in Noord- en Zuid-Holland. Het filiaalbedrijf, dat zich richt op voordelige prijzen, is onderdeel van de Detailresult Groep, een conglomeraat waartoe ook slijterij Dirck III behoort. In 2012 werd het honderdste filiaal geopend.

Van den Broek breidde zijn winkelbedrijf gestaag uit met overnames en expansie naar verschillende bedrijfstakken. Eind jaren vijftig stapte Van den Broek in de horeca, met het restaurant Dirck Dirckz. In 1966 startte hij een reisbureau onder de naam D-reizen.

Begin jaren zeventig nam Dirk van den Broek, die op dat moment ongeveer elf winkels had in Nederland, de tien winkels van de Rotterdamse supermarktketen Bas van der Heijden over. De naam Bas van der Heijden bleef gehandhaafd. In 1990 nam het bedrijf ook supermarktketen Jan Bruijns over, met winkels in Noord-Brabant en Zeeland. Deze winkels kregen naderhand de naam Dirk van den Broek.

Van den Broek droeg in 1985 de dagelijkse leiding van het bedrijf over aan zijn kinderen.

Van den Broek is in besloten kring begraven.

