Frankrijk verlengt lockdown tot zeker 11 mei

Frankrijk verlengt de lockdown in de strijd tegen het coronavirus tot minstens 11 mei. Maar ook na die datum mogen cafés en restaurants nog niet heropenen. Grote bijeenkomsten zoals muziekfestivals blijven zeker tot juli verboden. Wel zullen de scholen geleidelijk heropenen vanaf 11 mei. Dat heeft president Emmanuel Macron maandagavond gezegd in zijn vierde toespraak tot de natie sinds het begin van de crisis.

Naar Macrons toespraak was met meer dan gewone belangstelling uitgekeken. De huidige maatregelen in Frankrijk werden op 17 maart afgekondigd voor twee weken. De laatste keer dat zij werden verlengd, werd er niet bij gezegd voor hoe lang. Op dat vlak bracht Macron maandag in ieder geval meer duidelijkheid.

De maatregelen in Frankrijk zijn veel strenger dan in Nederland. Alleen mensen met essentiële beroepen mogen zich verplaatsen voor het werk. Alle winkels behalve voedingszaken en apothekers zijn gesloten. Burgers die naar de winkel willen of een wandeling willen maken, moeten een formulier invullen met daarop het tijdstip waarop zij hun huis hebben verlaten. Een uitstap mag maximaal een uur duren en niet verder dan een kilometer van huis zijn.

‘Begin van nieuwe etappe’

Macron hamerde erop dat 11 mei niet het einde van de lockdown betekent maar „het begin van een nieuwe etappe”. De scholen gaan geleidelijk heropenen, maar het hoger onderwijs zal voor de zomer niet terugkeren in fysieke vorm.

Ook werknemers zullen opnieuw naar hun werk kunnen gaan vanaf 11 mei. Om dat te bewerkstelligen belooft Macron een zo groot mogelijk aantal tests. Hij beloofde ook maskers voor alle Fransen. Volgens Macron is het mogelijk dat het dragen van maskers in het openbaar gangbaar zal blijven. Maar hij had het niet over een verplichting.

In Frankrijk stond de teller zondag op 14.393 doden. Zondag waren er 310 sterfgevallen in de ziekenhuizen tegenover 345 zaterdag. Sinds een aantal dagen wordt een lichte daling vastgesteld van zowel het aantal doden als het aantal IC-opnames. Maar de daling wordt nog als te licht beschouwd om de maatregelen te kunnen opheffen. Het nationaal onderzoeksinstituut Inserm had eerder gepleit voor een verlenging van de lockdown tot mei of eventueel zelfs juni.

Macron ging in zijn toespraak in op het leed van de getroffen families en loofde het verzorgend en ander essentieel personeel. Maar hij ging ook in op de moeilijkheid van de lockdown voor kroostrijke gezinnen die in kleine appartementen wonen. Hij zei dat al die inspanningen vruchten afwerpen en dat er hoop is dat de dalende curve van IC-opnames zich zal doorzetten.

De president ging ook in op de kritiek dat de Franse overheid te laat is opgetreden. Macron zei dat er inschattingsfouten zijn geweest en dat er daardoor een gebrek is geweest aan materiaal in de ziekenhuizen. Maar de regering stond tegenover een virus waarover weinig bekend was, aldus Macron. Hij voegde eraan toe dat Frankrijk sindsdien de productie van maskers heeft vervijfvoudigd, dat er tienduizend beademingstoestellen zijn geproduceerd, dat het aantal IC-bedden op korte tijd is verdubbeld.