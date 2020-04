Medewerkers van het Iraakse ministerie van Volksgezondheid dragen een kist van een persoon die stierf aan Covid-19, naar een nieuwe begraafplaats die speciaal is ingericht voor coronadoden, vlak buiten de stad Najaf. In Irak is het, net als in veel andere landen met een islamitische cultuur, gebruikelijk om de doden snel te begraven. Maar nu stuit die traditie op de angst voor besmetting met coronavirus - en is het door de noodmaatregelen die het openbaar leven in veel landen grotendeels platleggen, bovendien moeilijk om de ceremonies door te laten gaan.

Foto Anmar Khalil/AP