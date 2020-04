Brand in zendmasten lijkt gevoed door complottheorieën

De uitbraak van het coronavirus lijkt bestaande angsten voor de nieuwe generatie mobiel internet verder aan te wakkeren. Afgelopen zaterdag werd er in Tilburg weer een brand bij een zendmast ontdekt. Dat was het negende incident sinds vorige week zaterdag, telde Rob Bongenaar, directeur van Monet, een samenwerkingsverband van de telecomproviders dat zich bezighoudt met de plaatsing van zendmasten.

De acties kunnen tot lokale uitval van het telecomnetwerk leiden, waarschuwt hij. Ook hulpdiensten zijn hierdoor onbereikbaar. „Het is totaal onverantwoord. Je brengt vitale infrastructuur in gevaar, juist nu we het zo hard nodig hebben.” Monet deed aangifte.

De branden hebben vermoedelijk te maken met onrust over de introductie van 5G, een nieuwe generatie mobiel internet. Bij de brand bij een zendmast in het Brabantse Liessel werd de tekst ‘Fuck 5G’ in graffiti op een meterkast gespoten. Ook in het Verenigd Koninkrijk werden er onlangs twintig masten gesaboteerd, meldde de Britse krant The Guardian.

De acties worden waarschijnlijk gevoed door onlinecomplottheorieën die een verband tussen de uitbraak van het coronavirus en de introductie van 5G suggereren. Een Nederlandse Facebookgroep die beweert dat er „grote gezondheidsrisico's” aan 5G kleven, groeide sinds eind maart in enkele weken uit tot 32.000 leden.

Ook daar wordt een verband met het coronavirus gesuggereerd. „5G is enorm schadelijk en word [sic.] rondom en tijdens het Coronavirus wereldwijd geïnstalleerd.” Facebook laat weten zulke „mogelijk schadelijke content” volgens de richtlijnen te verwijderen zodra die opgemerkt wordt.

Onrust over de komst van 5G – en andere vormen van elektromagnetische stralingen – is niet nieuw. Sommige burgers claimen al langer dat de 5G-signalen negatieve gevolgen hebben voor de volksgezondheid. Maar niet eerder leidde dit „tot extremistische protestacties zoals de sabotage en brandstichting van de afgelopen dagen”, stelde de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV) vrijdag in een reactie. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) noemde de acties dit weekend „een aanval op onze hulpdiensten en daarmee onze samenleving”. De NCTV sprak van „een zorgelijke ontwikkeling”.

Geen 5G-zendmasten

Hoewel er op enkele plekken al met 5G getest wordt, is de nieuwe generatie dataverkeer nog niet in Nederland beschikbaar. De veiling van de benodigde frequentiebanden vindt deze zomer plaats. Het zijn dus vooral normale telecommasten die in brand worden gestoken, zegt Bongenaar van Monet. In het Brabantse Oudenbosch vatte ook een zendmast van het C2000-netwerk vlam. Met dat speciale systeem communiceren de Nederlandse hulpdiensten.

Uit de eerste metingen van het RIVM en het Agentschap Telecom blijkt dat blootstelling aan straling van de 5G-antennes onder de drempelwaarden van de Europese Unie blijven. Wel adviseren de onderzoekers na de landelijke introductie van 5G „een vinger aan de pols te houden”. Van een verband tussen 5G en het coronavirus is in ieder geval geen sprake, stelt het Kennisplatform ElektroMagnetische Velden sinds vorige week onomwonden. „Berichten hierover zijn onzin en berusten op bangmakerij.”