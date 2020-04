Bernie Sanders steunt Joe Biden officieel in presidentsrace VS

Voormalig presidentskandidaat Bernie Sanders heeft maandag officieel zijn steun uitgesproken voor zijn vroegere concurrent Joe Biden. Sanders, die een week geleden uit de race stapte, roept „alle Amerikanen op” om voor de Democraat Biden te stemmen. „We hebben je nodig in het Witte Huis”, zei de linkse senator uit Vermont in een speciale webcast met Biden. Sanders beloofde „alles eraan te doen” om president Donald Trump te verslaan.

Met de steun van zijn belangrijkste oud-rivaal hoopt voormalig vicepresident Biden de linkerflank van zijn partij achter zich krijgen. De mannen spraken elkaar op afstand via een livestream vanwege de coronacrisis. „Het is geen geheim dat we onenigheden hebben”, stelde Sanders. De twee hadden onder meer andere ideeën over het verplicht stellen van een ziektekosteverzekering. „Jouw steun betekent ontzettend veel”, reageerde Biden. „Ik heb je nodig. Niet alleen om de campagne te winnen, maar ook om te regeren.”

In 2016 deed Sanders ook een worp naar het presidentschap. Toen moest hij het uiteindelijk afleggen tegen Hillary Clinton. De steun voor Biden, binnen een week na het erkennen van zijn verlies, komt een stuk sneller dan destijds voor Clinton, waar ongeveer een maand overheen ging. In die race besloot een deel van de aanhangers van Sanders uiteindelijk om helemaal niet naar de stembus te gaan, of zelfs uit afkeer voor Clinton voor Trump te stemmen. De vraag is of het de Democraten nu lukt om de Sanders-achterban veilig te stellen.

Bekijk hier de livestream van Sanders en Biden samen: