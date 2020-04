OPEC+ sluit deal met Mexico om olieproductie flink omlaag te schroeven

De Organisatie van olie-exporterende landen (OPEC) en Rusland hebben met Mexico afgesproken om de olieproductie flink omlaag te brengen. Dat melden onder anderen de Mexicaanse minister van Energie en de minister van Olie van Koeweit zondagavond. De landen hebben afgesproken de productie vanaf 1 mei met bijna tien miljoen vaten per dag omlaag te brengen, dat is zo’n 10 procent van de wereldproductie.

Ook de Verenigde Staten, Brazilië en Canada sluiten zich aan bij de collectieve productievermindering, de drie landen gaan 3,7 miljoen vaten per dag inleggen, meldt Bloomberg. Ook van andere G20-leden wordt verwacht dat ze gaan meewerken, maar op welke manier is nog niet bekend.

De deal is bedoeld om de olieprijs weer omhoog te krijgen nadat deze is gekelderd door de coronacrisis. In eerste instantie wilde Rusland de olieproductie niet omlaag brengen, waardoor OPEC de productie juist opschroefde om druk te zetten. Donderdagavond kwamen oliekartel OPEC en Rusland toch tot een overeenkomst.

Het wachten was nog op Mexico, waar president Andres Lopéz Obrador weinig voelde voor het drukken van de productie, maar dat land is nu dus ook over de brug. Toch heeft Mexico een „diplomatieke overwinning” bereikt, meldt Bloomberg. Het Midden-Amerikaanse land hoeft slechts honderdduizend vaten per dag in de grond te laten zitten, terwijl OPEC+ in eerste instantie om het viervoudige vroeg.

México agradece todo el apoyo de los países de la ⁦@OPECSecretariat⁩ en la reunión extraordinaria realizada el día hoy. El acuerdo unánime de los 23 países participantes dará de inicio una reducción en la plataforma petrolera de 9.7 millones de barriles a partir de Mayo. pic.twitter.com/izkMLoYpni — Rocío Nahle (@rocionahle) April 12, 2020

Het is niet eerder voorgekomen dat de olieproductie in één keer met 10 procent werd teruggebracht. Toch is het nog maar de vraag of de maatregel genoeg zal zijn om de olieprijs weer op het hoge, pre-crisisniveau terug te krijgen, aangezien de vraag naar olie en olieproducten als benzine en kerosine ook sterk gedaald is. Toen afgelopen vrijdag de details van het OPEC+plan bekend werden, daalde de olieprijs juist. Zelfs met de voorgenomen reductie blijft er meer olie geproduceerd worden dan er op dit moment vraag naar is en stapelen de voorraden zich op.